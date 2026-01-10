Turismo en Córdoba: cuánto cuesta hospedarse en Carnaval en Villa Carlos Paz

Quienes quieran hacer un viaje en estas vacaciones de verano, pero aún no hayan ultimado detalles, están a tiempo de elegir como destino las sierras de Córdoba. Entre los sitios más elegidos, Carlos Paz tiene un puesto especial –si no el número uno–. Además de aprovechar todas las vacaciones de verano, en febrero llega una fecha especial para quienes no tienen receso aún o para quienes ya lo utilizaron: el fin de semana largo de carnaval.