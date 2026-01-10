Turismo en Córdoba: cuánto cuesta hospedarse en Carnaval en Villa Carlos Paz

Quienes quieran hacer un viaje en estas vacaciones de verano, pero aún no hayan ultimado detalles, están a tiempo de elegir como destino las sierras de Córdoba. Entre los sitios más elegidos, Carlos Paz tiene un puesto especial –si no el número uno–. Además de aprovechar todas las vacaciones de verano, en febrero llega una fecha especial para quienes no tienen receso aún o para quienes ya lo utilizaron: el fin de semana largo de carnaval.
Las ocupaciones, de por sí, ya están en alza para el fin de semana largo del carnaval. Este año, la festividad se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, con lo que quienes tengan ánimos de pasear, podrán aprovechar incluso el fin de semana anterior. Esto significa que, en caso de empezar con el descanso el viernes anterior, los viajeros podrían disfrutar una escapada de cinco días, perfecto para relajarse.
Carnaval: cuánto cuesta hospedarse en pareja en Carlos Paz
La alta demanda de alojamientos y pasajes para carnaval indica que no habrá mucho tiempo más para elegir con soltura dónde hospedarse. El sitio de búsquedas Booking ya muestra alertas en la mayoría de las opciones que quedan disponibles. “Solo queda una habitación a este precio en nuestra web”, señala en rojo una leyenda en varios de los anuncios que figuran en la plataforma.
Las opciones son diversas. Una habitación de hotel con cama individual y cama doble tiene un costo de $409.830, más $86.064 de impuestos y cargos por cuatro noches, lo que lo dejaría en un total de $495.894. Otro hotel de similares características tiene un costo de $457.714 más $96.120 de impuestos e incluye desayuno. El costo sería de $553.834.
Un monoambiente con cocina y baño independientes, a casi siete kilómetros del Reloj Cucú, con una calificación de 9.2 sobre 10, tiene un costo de $278.943 más $87.928 (total de $366.871) por las cuatro noches y se encuentra entre los precios más bajos disponibles. Un departamento nuevo de un dormitorio en el centro de la ciudad con una calificación de 9.0 sobre 10 cuesta $528.301 más $140.293 ($668.594 en total) por el mismo tiempo.
Carnaval: cuánto cuesta hospedarse en familia en Carlos Paz
Los hospedajes para familias de cuatro personas –con dos adultos y dos niños o adolescentes–, aunque tienen un costo ligeramente superior, también presentan variedad de precios.
El hospedaje por cuatro noches en un hotel a cinco cuadras del centro tiene un costo final de $734.999. Incluye una habitación familiar con cuatro camas individuales y una doble con baño privado y desayuno. Además, tiene pileta comunitaria para uso de los huéspedes. También hay opciones más económicas que parten de los $470.000 más impuestos y otras que ascienden hasta superar el $1.000.000.