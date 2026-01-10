Secciones
SociedadTurismo

Turismo en Córdoba: cuánto cuesta hospedarse en Carnaval en Villa Carlos Paz

Los costos para alquilar un departamento o una habitación de hotel en Carlos Paz varían según la proximidad al centro y las comodidades con que cuenten las instalaciones.

Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Quienes quieran hacer un viaje en estas vacaciones de verano, pero aún no hayan ultimado detalles, están a tiempo de elegir como destino las sierras de Córdoba. Entre los sitios más elegidos, Carlos Paz tiene un puesto especial –si no el número uno–. Además de aprovechar todas las vacaciones de verano, en febrero llega una fecha especial para quienes no tienen receso aún o para quienes ya lo utilizaron: el fin de semana largo de carnaval.

Vacaciones de verano: cuánto cuestan hoy los pasajes a Mar del Plata y Carlos Paz

Vacaciones de verano: cuánto cuestan hoy los pasajes a Mar del Plata y Carlos Paz

Las ocupaciones, de por sí, ya están en alza para el fin de semana largo del carnaval. Este año, la festividad se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, con lo que quienes tengan ánimos de pasear, podrán aprovechar incluso el fin de semana anterior. Esto significa que, en caso de empezar con el descanso el viernes anterior, los viajeros podrían disfrutar una escapada de cinco días, perfecto para relajarse.

Carnaval: cuánto cuesta hospedarse en pareja en Carlos Paz

La alta demanda de alojamientos y pasajes para carnaval indica que no habrá mucho tiempo más para elegir con soltura dónde hospedarse. El sitio de búsquedas Booking ya muestra alertas en la mayoría de las opciones que quedan disponibles. “Solo queda una habitación a este precio en nuestra web”, señala en rojo una leyenda en varios de los anuncios que figuran en la plataforma.

Las opciones son diversas. Una habitación de hotel con cama individual y cama doble tiene un costo de $409.830, más $86.064 de impuestos y cargos por cuatro noches, lo que lo dejaría en un total de $495.894. Otro hotel de similares características tiene un costo de $457.714 más $96.120 de impuestos e incluye desayuno. El costo sería de $553.834.

Un monoambiente con cocina y baño independientes, a casi siete kilómetros del Reloj Cucú, con una calificación de 9.2 sobre 10, tiene un costo de $278.943 más $87.928 (total de $366.871) por las cuatro noches y se encuentra entre los precios más bajos disponibles. Un departamento nuevo de un dormitorio en el centro de la ciudad con una calificación de 9.0 sobre 10 cuesta $528.301 más $140.293 ($668.594 en total) por el mismo tiempo.

Carnaval: cuánto cuesta hospedarse en familia en Carlos Paz

Los hospedajes para familias de cuatro personas –con dos adultos y dos niños o adolescentes–, aunque tienen un costo ligeramente superior, también presentan variedad de precios.

El hospedaje por cuatro noches en un hotel a cinco cuadras del centro tiene un costo final de $734.999. Incluye una habitación familiar con cuatro camas individuales y una doble con baño privado y desayuno. Además, tiene pileta comunitaria para uso de los huéspedes. También hay opciones más económicas que parten de los $470.000 más impuestos y otras que ascienden hasta superar el $1.000.000.

Los departamentos, por otra parte, pueden encontrarse a partir de $430.000 con impuestos incluidos, con un dormitorio y tres camas –una doble y dos simples–. Las opciones con piletas pueden rondar los $725.000 y escalar hasta $1.900.000.

Temas CórdobaVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
5

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
6

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Más Noticias
Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Comentarios