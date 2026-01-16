De la tragedia en el arco del Real Madrid a leyenda de la canción: la increíble vida de Julio Iglesias

Antes de ser la voz romántica más reconocida del mundo, Julio Iglesias soñaba con atajar en el estadio Santiago Bernabéu. El español, nacido el 23 de septiembre de 1943, se desempeñó como arquero en el Juvenil B del Real Madrid. Parecía que se encaminaba a ser un futbolista profesional, pero un giro inesperado llevaría su vida por otro lado.
Su talento atlético lo llevó a incorporarse como portero en el primer equipo "merengue". "Me siento como en casa dentro del mundo del fútbol y lo amo inmensamente", confesaría años después sobre esa primera pasión truncada.
El destino de Julio dio un giro dramático a las 2 de la mañana del 22 de septiembre de 1962. Tras una noche de diversión con amigos, el coche en el que viajaban impactó en la vía Majadahonda de Madrid. El diagnóstico fue devastador: según el parte médico del Hospital Eloy Gonzalo, no tenía esperanzas de volver a caminar.
Estuvo semiparalítico durante un año y medio, un tiempo en el que debió renunciar para siempre al fútbol. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, apareció Eladio Madaleno, un joven enfermero que le regaló una guitarra para que ejercitara los dedos y matara el tiempo.
Allí, entre la tristeza y el dolor, Julio comenzó a rasguear el instrumento y a transformar sus poemas en canciones. Esa terapia de recuperación terminó siendo la semilla de una carrera que influenciaría la música a nivel global.
Su carrera despegó en la década de 1970, consolidándose con himnos como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" y "Me olvidé de vivir". Su éxito traspasó las fronteras de España y Latinoamérica, especialmente tras su mudanza a Miami.
Las cifras de su apogeo son impactantes: según estimaciones de la CBS, entre 1979 y 1982 fue el mayor vendedor de discos en Estados Unidos y Latinoamérica. En 1980 lanzó el álbum Hey!, nominado al Grammy y considerado uno de sus mayores éxitos comerciales, con unas 20 millones de unidades vendidas en todo el planeta.
El "seductor" y la vida familiar
Padre de ocho hijos reconocidos fruto de dos matrimonios, Iglesias siempre convivió con una inquebrantable fama de seductor. Uno de sus ex managers, Fernán Martínez, lo describió como un hombre "besucón" y "muy de contacto físico", aunque aclaró que "nunca" vio en él comportamientos agresivos.
En el plano sentimental, el cantante encontró la estabilidad en 1995, cuando conoció en Leimuiden (Países Bajos) a la modelo neerlandesa Miranda Johanna Maria Rijnsburger.
Junto a ella formó una numerosa familia con cinco hijos en común: Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), las gemelas Victoria y Cristina (2001) y Guillermo (2007), quienes completan el círculo íntimo de una vida marcada por la reinvención y el éxito.
Grave denuncia
El cantante se encuentra en el ojo de la tormenta en el primer mes de 2026. Dos mujeres, identificadas con los nombres ficticios de "Laura" y "Rebeca", denunciaron haber sufrido vejaciones, acoso y violencia sexual, incluyendo penetraciones no consentidas, en las mansiones que el artista posee en República Dominicana y las Bahamas.
Según el relato de las víctimas, los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando ellas tenían 22 y 28 años. Las denunciantes describieron un escenario de cautiverio y explotación: Iglesias les habría prohibido salir de la propiedad, confiscado regularmente sus teléfonos celulares e impuesto jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin descanso y sin contrato formal, configurando un cuadro de violencia psicológica, física y económica.
La causa judicial cuenta con el respaldo de organizaciones de peso como Amnistía Internacional y Women's Link. El pasado 5 de enero, estas entidades pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía española, argumentando que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, servidumbre y delitos contra la libertad sexual.