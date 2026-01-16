De la tragedia en el arco del Real Madrid a leyenda de la canción: la increíble vida de Julio Iglesias

El destino de Julio dio un giro dramático a las 2 de la mañana del 22 de septiembre de 1962. Tras una noche de diversión con amigos, el coche en el que viajaban impactó en la vía Majadahonda de Madrid. El diagnóstico fue devastador: según el parte médico del Hospital Eloy Gonzalo, no tenía esperanzas de volver a caminar.