Julio Iglesias fue acusado de agredir sexualmente y acosar a dos empleadas

Este martes Univision Noticias dio a conocer la última gran polémica en torno a la vida de Julio Iglesias. El cantante madrileño fue acusado de maltratar, agredir y acosar sexualmente a dos mujeres que trabajaron con él en el pasado. La investigación, realizada también por el medio elDiario.es, presentó documentos que probaban la acusación en contra de Iglesias.