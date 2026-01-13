Secciones
Julio Iglesias fue acusado de agredir sexualmente y acosar a dos empleadas

Una investigación periodística revela graves acusaciones contra el artista por parte de una empleada doméstica y una fisioterapeuta.

El cantante recibió una doble denuncia por agresión sexual. El cantante recibió una doble denuncia por agresión sexual. Foto: Instagram/julioiglesias
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Este martes Univision Noticias dio a conocer la última gran polémica en torno a la vida de Julio Iglesias. El cantante madrileño fue acusado de maltratar, agredir y acosar sexualmente a dos mujeres que trabajaron con él en el pasado. La investigación, realizada también por el medio elDiario.es, presentó documentos que probaban la acusación en contra de Iglesias.

De momento, las denunciantes tendrían miedo de afrontar la opinión pública, por lo que prefirieron conservar el anonimato. Por lo pronto, fueron contactadas por especialistas en la materia para ser asesoradas en la continuidad del proceso legal.

Denuncia a Julio Iglesias por acoso y agresión sexual

Las mujeres que lo demandaron formaban parte del personal de trabajo de una de las casas que Iglesias tiene en el Caribe. Según informaron los medios citados, una de las exempleadas del artista denunció haber sido “presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias”. También habló de “penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales”.

La otra exempleada, que ejerció como fisioterapeuta del cantante, declaró que Iglesias tocaba su cuerpo indebidamente, la maltrataba con insultos y la humillaba mientras trabajaba. “Me sentía como un objeto, como una esclava”, declaró la mujer como parte de su denuncia.

Los nombres de las presuntas víctimas se resguardaron durante la investigación para preservar su identidad y privacidad. Según trascendió, las mujeres tendrían miedo de afrontar el ojo público y contar su versión de la historia. “Fueron remitidas a una organización internacional de derechos humanos”, sitio en el que podrán hablar y recibir cierto respaldo.

Las redes sociales ya se hicieron eco de la noticia y recriminaron al artista una serie de comportamientos que se consideraron indebidos. Por ahora, ni Julio Iglesias, ni su hijo Enrique, ni el equipo de abogados del madrileño se manifestaron públicamente, pero se espera que hagan declaraciones en las próximas horas.

