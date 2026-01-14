Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

En una entrevista emitida en 2005 en el programa de Susana Giménez, Julio Iglesias fue recibido por la conductora argentina en un clima distendido, con aplausos del público y un saludo cordial al inicio del segmento. Sin embargo, a los pocos segundos, la situación cambió cuando el cantante se colocó frente a la diva, la tomó de la cabeza con ambas manos y la besó en los labios, una escena que quedó registrada en el archivo televisivo y que en los últimos días volvió a circular ampliamente en redes sociales.