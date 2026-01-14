Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante
El fragmento de una entrevista televisiva de 2005 volvió a circular en redes sociales por una escena en la que Julio Iglesias besa a Susana Giménez, mientras la conductora intenta evitar el contacto.
Luego de que salieran a la luz denuncias contra Julio Iglesias realizadas por ex empleadas que afirmaron haber padecido abusos sexuales, insultos, humillaciones y episodios de violencia física, se viralizó en redes sociales un video del cantante español junto a Susana Giménez. El material corresponde a una entrevista televisiva en la que el cantante español la besa y la abraza, pese a los intentos de la conductora por evitar la situación.
Las denuncias contra el artista se conocieron este martes y surgieron a partir de una investigación periodística de tres años llevada adelante por elDiario.es y Univisión Noticias. En el trabajo se detalla que varias empleadas habrían sido abusadas de manera reiterada mientras trabajaban para Iglesias en sus mansiones ubicadas en República Dominicana y Bahamas en 2021. Los relatos incluyen situaciones de acoso y maltrato cotidiano.
La repercusión fue inmediata tras conocerse la acusación contra el cantante de 82 años. En redes sociales, numerosos usuarios comenzaron a recuperar antiguos registros de entrevistas públicas en las que Iglesias mantiene conductas controvertidas con entrevistadoras y colegas. Uno de los videos más difundidos corresponde a un momento del programa de Susana Giménez emitido por Telefé en 2005.
El gesto de Julio Iglesias con Susana Giménez que generó incomodidad en una entrevista
En una entrevista emitida en 2005 en el programa de Susana Giménez, Julio Iglesias fue recibido por la conductora argentina en un clima distendido, con aplausos del público y un saludo cordial al inicio del segmento. Sin embargo, a los pocos segundos, la situación cambió cuando el cantante se colocó frente a la diva, la tomó de la cabeza con ambas manos y la besó en los labios, una escena que quedó registrada en el archivo televisivo y que en los últimos días volvió a circular ampliamente en redes sociales.
Las imágenes muestran que la conductora intentó evitar el contacto, apartándose y buscando retomar el control de la situación sin interrumpir la entrevista. A pesar de esos gestos, Iglesias insistió, volvió a acercarse e intentó besarla nuevamente, mientras ella expresó verbalmente su incomodidad y recordó que el artista estaba casado, en un intento por marcar un límite dentro del marco del programa.
Luego de ese episodio, Susana Giménez logró recomponer el diálogo y continuar con la entrevista, acomodándose la ropa y el cabello antes de seguir con las preguntas. El fragmento volvió a cobrar relevancia pública tras la difusión de denuncias contra el cantante, y fue uno de los registros televisivos más compartidos por usuarios que revisitaron entrevistas pasadas en el actual contexto.