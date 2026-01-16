Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

La alerta por tormentas volverá a regir desde la noche del sábado. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, actividad eléctrica intensa, granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. La temperatura volverá a descender, pero no lo suficiente como para que refresque, porque se ubicará en los 25 °C. En San Miguel de Tucumán, se espera que los vientos sean leves y hay una probabilidad de precipitación del 40 al 70%.