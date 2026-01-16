Secciones
Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Lluvias intensas, ráfagas de viento y probable caída de granizo marcarán la inestabilidad climática en Tucumán.

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana? Foto: Matías Vieito - LA GACETA
El fin de semana está a punto de comenzar para miles de trabajadores tucumanos y puede que sus planes se vean afectados por el tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia está bajo alerta naranja por tormentas este viernes. Aunque la intensidad prevista de las tormentas irá disminuyendo, quienes tengan planes al aire libre deberán tomar algunos recaudos y chequear las condiciones climáticas antes de salir.

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

En el último parte del SMN, se anunció que Tucumán está bajo alerta meteorológica naranja, la cual prevalecerá solamente por la mañana. Hacia la tarde, la advertencia bajará un nivel y se posicionará en el color amarillo y, por la noche, ya no habrá más alerta. Sin embargo, durante el resto del día se esperan valores de precipitación acumulada de hasta 90 milímetros y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Fin de semana en Tucumán: tiempo del sábado

El Sistema de Alerta Temprana anunció que el sábado iniciará la jornada sin grandes novedades. No hay advertencias previstas para la madrugada, mañana o tarde. El día comenzará con el termómetro en 21 °C. Por la mañana ascenderá a 25 °C y el cielo estará parcialmente nublado y, finalmente, por la tarde, habrá tormentas aisladas con una temperatura que alcanzará los 30 °C.

La alerta por tormentas volverá a regir desde la noche del sábado. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, actividad eléctrica intensa, granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. La temperatura volverá a descender, pero no lo suficiente como para que refresque, porque se ubicará en los 25 °C. En San Miguel de Tucumán, se espera que los vientos sean leves y hay una probabilidad de precipitación del 40 al 70%.

Fin de semana en Tucumán: tiempo del domingo

Tucumán también estará en alerta meteorológica por tormentas para el domingo. Se espera que durante todo el día, sobre todo durante la mañana y la tarde, se den tormentas fuertes. Desde la tarde, las probabilidades de precipitaciones ascienden a valores entre el 40 y el 70%. La temperatura mínima de la jornada será de 22 °C y la máxima de 28 °C con vientos leves.

Las zonas más afectadas serán Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, San Miguel de Tucumán, Trancas, Yerba Buena y zonas bajas de Chicligasta, Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

