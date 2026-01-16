Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tras varios días de calor intenso, el tiempo dio un respiro en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes estará marcado por lluvias durante toda la jornada, en un contexto climático que llevó a la emisión de una alerta naranja para la provincia.
Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por un notorio descenso de la temperatura. De acuerdo con el informe oficial, la temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26, configurando un día más fresco pero inestable.
El SMN advirtió que las precipitaciones se mantendrán de manera constante a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones ante posibles complicaciones asociadas a la alerta naranja vigente, como acumulación de agua y dificultades en la circulación.
Ante este panorama, se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar los recaudos necesarios frente a un viernes lluvioso y con condiciones meteorológicas adversas en Tucumán.