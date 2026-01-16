Secciones
SociedadClima y ecología

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Llegó el alivio térmico a la provincia, tras una jornada de intenso calor.

Alerta por tormentas en varias provincias Alerta por tormentas en varias provincias Hola
Hace 3 Hs

Tras varios días de calor intenso, el tiempo dio un respiro en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes estará marcado por lluvias durante toda la jornada, en un contexto climático que llevó a la emisión de una alerta naranja para la provincia.

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por un notorio descenso de la temperatura. De acuerdo con el informe oficial, la temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26, configurando un día más fresco pero inestable.

El SMN advirtió que las precipitaciones se mantendrán de manera constante a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones ante posibles complicaciones asociadas a la alerta naranja vigente, como acumulación de agua y dificultades en la circulación.

Ante este panorama, se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar los recaudos necesarios frente a un viernes lluvioso y con condiciones meteorológicas adversas en Tucumán.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalMéxico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
4

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
5

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

El hombre que hace hablar a las piedras: Don Rosendo Cancino y su museo de fe en Tafí del Valle

El hombre que hace hablar a las piedras: Don Rosendo Cancino y su museo de fe en Tafí del Valle

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: No sabía cómo contarlo en mi familia

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: "No sabía cómo contarlo en mi familia"

Comentarios