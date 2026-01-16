Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

El avance del frente frío marcará un cambio gradual: el ambiente cálido dará paso a un clima más fresco y variable en gran parte del país. Tras el calor extremo, un segundo frente que ingresará el fin de semana provocará un descenso térmico más notorio, que se sentirá primero en el sur y luego en el centro a partir del domingo o lunes. En el norte argentino, la baja de temperatura será menos pronunciada.