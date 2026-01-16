Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

De acuerdo con el reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 14 provincias están bajo en alerta meteorológica de nivel amarillo y naranja por eventos meteorológicos que pueden incluir tormentas fuertes o severas, granizo, vientos intensos y precipitaciones abundantes en cortos períodos. ¿Cuáles son esas zonas?
Los avisos oficiales alcanzan grandes áreas del centro y norte de la Argentina, ya que la interacción entre altas temperaturas, humedad y el frente entrante aumenta la probabilidad de tormentas fuertes, según detalla el sitio Meteored. El fenómeno podría incluir descargas eléctricas frecuentes, caída puntual de granizo y ráfagas superiores a los 70 km/h, con lluvias copiosas concentradas en poco tiempo.
¿Qué provincias están bajo alerta naranja y amarilla por fuertes tormentas?
El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por fuertes tormentas en once provincias argentinas. El principal foco afectará a toda la provincia de Tucumán, el norte de Santa Fe, el este de Catamarca, casi todo Santiago del Estero: allí el alerta es naranja. Esto significa que en esas zonas se podrían presentar fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Por otro lado, en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, el centro de Salta, el sureste de Jujuy y el sur de La Rioja se mantienen alertas de nivel amarillo. Además, rige una alerta de este mismo nivel pero por vientos fuertes en Chubut y Santa Cruz.
Frente frío en Argentina: cuándo baja la temperatura y dónde habrá tormentas este fin de semana
El avance del frente frío marcará un cambio gradual: el ambiente cálido dará paso a un clima más fresco y variable en gran parte del país. Tras el calor extremo, un segundo frente que ingresará el fin de semana provocará un descenso térmico más notorio, que se sentirá primero en el sur y luego en el centro a partir del domingo o lunes. En el norte argentino, la baja de temperatura será menos pronunciada.
Este viernes se registrarán tormentas de moderadas a fuertes en el centro y norte del territorio, razón por la cual rigen alertas amarillas y naranjas. Durante el fin de semana, con el arribo de un nuevo frente frío de baja intensidad, habrá lluvias aisladas en el centro del país sin riesgos significativos, mientras que el norte mantendrá chaparrones y tormentas dispersas hasta inicios de la próxima semana.
El viento seguirá siendo protagonista: las ráfagas asociadas al frente afectarán especialmente zonas abiertas y expuestas. Mañana gran parte de la Patagonia estará bajo alerta por vientos con ráfagas de 60 a 90 km/h. El domingo perderán fuerza, pero desde el lunes volverán a superar los 50–60 km/h.