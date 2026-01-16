Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

El SMN alerta por tormentas con fuerte actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas intensas en el centro y norte del país, mientras avanza un frente frío que traerá alivio térmico gradual.

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas en 14 provincias Hay alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas en 14 provincias Clarín
Por LA GACETA Hace 3 Hs

De acuerdo con el reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 14 provincias están bajo en alerta meteorológica de nivel amarillo y naranja por eventos meteorológicos que pueden incluir tormentas fuertes o severas, granizo, vientos intensos y precipitaciones abundantes en cortos períodos. ¿Cuáles son esas zonas?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Los avisos oficiales alcanzan grandes áreas del centro y norte de la Argentina, ya que la interacción entre altas temperaturas, humedad y el frente entrante aumenta la probabilidad de tormentas fuertes, según detalla el sitio Meteored. El fenómeno podría incluir descargas eléctricas frecuentes, caída puntual de granizo y ráfagas superiores a los 70 km/h, con lluvias copiosas concentradas en poco tiempo.

¿Qué provincias están bajo alerta naranja y amarilla por fuertes tormentas?

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por fuertes tormentas en once provincias argentinas. El principal foco afectará a toda la provincia de Tucumán, el norte de Santa Fe, el este de Catamarca, casi todo Santiago del Estero: allí el alerta es naranja. Esto significa que en esas zonas se podrían presentar fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Por otro lado, en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, el centro de Salta, el sureste de Jujuy y el sur de La Rioja se mantienen alertas de nivel amarillo. Además, rige una alerta de este mismo nivel pero por vientos fuertes en Chubut y Santa Cruz.

Frente frío en Argentina: cuándo baja la temperatura y dónde habrá tormentas este fin de semana

El avance del frente frío marcará un cambio gradual: el ambiente cálido dará paso a un clima más fresco y variable en gran parte del país. Tras el calor extremo, un segundo frente que ingresará el fin de semana provocará un descenso térmico más notorio, que se sentirá primero en el sur y luego en el centro a partir del domingo o lunes. En el norte argentino, la baja de temperatura será menos pronunciada.

Este viernes se registrarán tormentas de moderadas a fuertes en el centro y norte del territorio, razón por la cual rigen alertas amarillas y naranjas. Durante el fin de semana, con el arribo de un nuevo frente frío de baja intensidad, habrá lluvias aisladas en el centro del país sin riesgos significativos, mientras que el norte mantendrá chaparrones y tormentas dispersas hasta inicios de la próxima semana.

El viento seguirá siendo protagonista: las ráfagas asociadas al frente afectarán especialmente zonas abiertas y expuestas. Mañana gran parte de la Patagonia estará bajo alerta por vientos con ráfagas de 60 a 90 km/h. El domingo perderán fuerza, pero desde el lunes volverán a superar los 50–60 km/h.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
4

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
5

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Comentarios