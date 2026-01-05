Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos directos a Aruba y amplía su oferta hacia el Caribe

Aruba se posiciona como uno de los destinos más atractivos del Caribe, con clima estable durante todo el año, playas reconocidas a nivel internacional, una variada oferta gastronómica y la posibilidad de realizar compras a precios competitivos en la región. Entre las playas más destacadas se encuentran Eagle Beach y Palm Beach, conocidas por su arena blanca, aguas turquesas y condiciones ideales para nadar o practicar deportes acuáticos. Baby Beach, ubicada en el extremo sureste de la isla, se caracteriza por sus aguas poco profundas, ideales para quienes buscan tranquilidad o snorkel, mientras que Arashi Beach se destaca por sus arrecifes cercanos, propicios para el buceo y el snorkel.