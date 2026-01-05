Secciones
Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos directos a Aruba y amplía su oferta hacia el Caribe

La aerolínea de bandera puso en marcha la nueva ruta desde Buenos Aires con ocupación plena y anunció que extenderá la operación hasta fines de septiembre.

Hace 3 Hs

Aerolíneas Argentinas inauguró su nueva ruta directa entre Buenos Aires y Aruba con el primer vuelo completo, consolidando la expansión de su red hacia el Caribe, uno de los destinos más demandados durante la temporada de verano. El vuelo inaugural partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con los 170 asientos totalmente ocupados, lo que reflejó el fuerte interés de los pasajeros por esta nueva conexión.

Durante la temporada alta, la programación contempla tres vuelos semanales desde Buenos Aires hacia Aruba, además de una frecuencia semanal desde Córdoba y otra desde Mendoza. La respuesta positiva del mercado llevó a la compañía a decidir la extensión de la operación hasta fines de septiembre, manteniendo vuelos regulares desde Buenos Aires y Córdoba para atender la demanda registrada desde el anuncio inicial.

La puesta en marcha de la ruta, no obstante, se vio afectada en sus primeras horas por la suspensión del primer vuelo programado hacia el aeropuerto Reina Beatriz de Oranjestad, como consecuencia de restricciones operativas vinculadas al conflicto en Venezuela. Estas dificultades impactaron en varias aerolíneas que operan en la región. En el caso de Aerolíneas Argentinas, el vuelo inaugural previsto para el viernes 2 se realizó finalmente el domingo 4, por razones de seguridad.

A partir de mayo, el esquema de vuelos prevé cuatro frecuencias semanales desde Buenos Aires -los lunes, viernes, sábados y domingos- y una frecuencia semanal desde Córdoba los días jueves. Todos los trayectos se realizan con aeronaves Boeing 737-MAX, que ofrecen mayor eficiencia operativa, menor consumo de combustible y mejoras en la experiencia de viaje para los pasajeros.

Aruba se posiciona como uno de los destinos más atractivos del Caribe, con clima estable durante todo el año, playas reconocidas a nivel internacional, una variada oferta gastronómica y la posibilidad de realizar compras a precios competitivos en la región. Entre las playas más destacadas se encuentran Eagle Beach y Palm Beach, conocidas por su arena blanca, aguas turquesas y condiciones ideales para nadar o practicar deportes acuáticos. Baby Beach, ubicada en el extremo sureste de la isla, se caracteriza por sus aguas poco profundas, ideales para quienes buscan tranquilidad o snorkel, mientras que Arashi Beach se destaca por sus arrecifes cercanos, propicios para el buceo y el snorkel.

El ingreso a la isla está simplificado para los turistas argentinos, quienes solo deben contar con pasaporte vigente, completar la ED Card (tarjeta digital de embarque) y presentar pasaje de regreso y reserva de alojamiento, sin necesidad de tramitar visa para estadías turísticas.

La ampliación de las operaciones responde al crecimiento sostenido de la demanda de destinos caribeños, lo que llevó a la aerolínea a ajustar su oferta en función de la dinámica del mercado y de las reservas confirmadas. Para la temporada alta, Aerolíneas Argentinas puso el foco tanto en el turismo doméstico como en destinos internacionales de playa, incorporando novedades como Aruba y Buzios–Cabo Frío. Además, reforzó rutas troncales nacionales desde Buenos Aires, incrementó frecuencias hacia ciudades clave y amplió las conexiones intertramos sin pasar por la capital.

En la región, la compañía introdujo nuevas rutas desde Brasil a Punta del Este mediante acuerdos de quinta libertad y aumentó los vuelos desde Argentina hacia Uruguay. En Brasil, sumó una ruta estacional a Cabo Frío y reforzó las operaciones hacia Río de Janeiro y otras ciudades.

En el Caribe, además de los vuelos directos a Aruba con tarifa promocional, Aerolíneas Argentinas fortaleció su presencia en destinos como Punta Cana, Cancún, Miami, Madrid y Santiago de Chile, consolidando su expansión internacional y su sustentabilidad económica.

