Crisis industrial en Tucumán: Rocchia Ferro reclamó la reacción de los gremios y de los legisladores nacionales

La paralización total de la empresa Hilado SA (TN & Platex) volvió a encender las alarmas en el sector industrial de Tucumán. En menos de 10 meses, las dos plantas de la firma cesaron sus actividades: primero en mayo cerró la planta ubicada en Las Piedritas y, más recientemente, dejó de operar la de Los Gutiérrez, donde aún se desarrollan gestiones vinculadas al pago de indemnizaciones al personal. La situación, advirtieron en el arco empresarial, no es un hecho aislado y refleja un escenario crítico que atraviesa a múltiples rubros productivos de la provincia y el resto del NOA.
En ese contexto, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, trazó un complejo diagnóstico sobre la coyuntura. “Estamos pasando un tiempo muy complicado, que me hace acordar mucho a la época de (Carlos) Menem y el ‘deme dos’”.
El empresario puso como ejemplo, justamente, la realidad textil: “Hoy, estas empresas están todas en colapso”. “Hilado se va de Tucumán, puso en venta sus plantas. Tecotex está con problemas, la ex Grafa (Santista) o la firma local Gerf. Pero no solamente lo que es textiles, sino también están las metalúrgicas porque no pueden competir, porque Brasil está un 30% más barato”.
Rocchia Ferro apuntó contra el esquema de importaciones y su impacto en las economías regionales. “Los comercios se van a terminar fundiendo porque todas estas plataformas chinas te entregan bolsas (de ropa) por $60.000. La importación indiscriminada que está haciendo el Gobierno nacional afecta mucho a las economías provinciales”, señaló.
“Tenemos una cantidad de legisladores, tanto senadores como diputados nacionales, para pedir algunas cosas. No solo se trata del tema laboral (por el proyecto de reforma laboral). Votamos a nuestros representantes para que defienda a la provincia”, dijo en una entrevista con "BUEN DÍA VERANO", de LG Play.
A la vez, consideró que, con el arancel del 0% para la importación de celulares y otras medidas similares, el gobierno de Javier Milei “le da un caramelo a la gente” y que se cree que todo eso “es bueno”.
En esa línea, cuestionó la falta de protección arancelaria y comparó la situación local con otros países: “¿Cómo puede ser que Estados Unidos tenga el 100% de aranceles, China tenga su porcentaje y todo el mundo tenga aranceles, y nosotros estemos libres? Vamos a contramano del mundo como siempre”.
Si bien reconoció algunos logros macroeconómicos, advirtió sobre las consecuencias sociales: “Es fantástico que la macro funcione bien, es fantástico lo del Banco Central (BCRA), es fantástico lo de la inflación, pero mañana vamos a tener inflación cero, pero no vamos a tener quién coma”.
Sindicatos y legisladores
El titular de la Unión Industrial de Tucumán también reclamó mayor participación de los distintos actores. “A mí me sorprende de corazón que todos los sindicatos estén cómodamente durmiendo en su casa, mientras la industria se está destruyendo. Son muy buenos apretándonos a nosotros (por los empresarios), pero no nos llaman y preguntan ‘qué podemos hacer’”, manifestó.
Rocchia Ferro exhortó a que el Gobierno nos convoque, “que veamos qué podemos hacer, industria, gobierno y sindicatos”.
Asimismo, remarcó que el problema excede a Tucumán. “Yo no lo tomo como solamente Tucumán, digo el norte argentino. Todo el norte argentino está con los mismos problemas”, afirmó, y mencionó la situación de provincias como Salta, Jujuy, Chaco y Catamarca.
“Los peores índices de la Argentina lo tiene Tucumán. Tenemos una zafra (sucroalcholera) vidriosa. El Ipaat y la Casa de Gobierno están haciendo un muy buen trabajo, pero tenemos un nubarrón. El limón algo ha recuperado. Pero el resto, ¿qué harán los comerciantes del centro tucumano cuando no le puedan vender a nadie y no puedan pagar los alquileres?”, enfatizó.
Respecto al futuro inmediato, Rocchia Ferro fue categórico: “Lo próximo son los metalúrgicos, lo próximo es el comercio, y esto es como un dominó que se va cayendo”. Y aclaró: “No estoy haciendo terrorismo, lo único que estoy pidiendo humildemente es que nos juntemos a ver de qué manera podemos arribar a algún tipo de propuesta consensuada”.
El titular de la central empresarial adelantó que la Unión Industrial Argentina (UIA) emitirá un comunicado alertando también sobre el actual escenario, que incluirá “ideas y propuestas” del sector. “Habría una reunión con Luis Caputo (ministro de Economía nacional) durante la primera semana de febrero”, enfatizó.