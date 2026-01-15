Crisis industrial en Tucumán: Rocchia Ferro reclamó la reacción de los gremios y de los legisladores nacionales

La paralización total de la empresa Hilado SA (TN & Platex) volvió a encender las alarmas en el sector industrial de Tucumán. En menos de 10 meses, las dos plantas de la firma cesaron sus actividades: primero en mayo cerró la planta ubicada en Las Piedritas y, más recientemente, dejó de operar la de Los Gutiérrez, donde aún se desarrollan gestiones vinculadas al pago de indemnizaciones al personal. La situación, advirtieron en el arco empresarial, no es un hecho aislado y refleja un escenario crítico que atraviesa a múltiples rubros productivos de la provincia y el resto del NOA.