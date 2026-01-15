Así reaccionaron las madres de Pedro Rosemblat y Lali Espósito a las fotos del compromiso

La farándula argentina tiene su propia realeza, con rangos asignados por el público. En ese mundo ficticio de reyes y reinas, el título indiscutido es para Lali Espósito y Pedro Rosemblat, que este miércoles anunciaron que se casan. Sus seguidores reaccionaron con toda la euforia, pero quienes no se quedaron atrás fueron sus madres que, pese a saber de antemano del compromiso, llegaron al posteo que hicieron ambos para felicitarlos con ternura.
No se cumplieron ni 24 horas desde que Lali hizo su posteo en Instagram y ya recibió más de 1.2 millones de "me gusta" y más de 70.000 comentarios. En un carrusel de fotos no solo mostró su enorme anillo de brillantes, sino también algunos momentos divertidos y de complicidad que pasó con Rosemblat durante las últimas vacaciones que tuvieron juntos.
El comentario de la mamá de Pedro Rosemblat
“Nos casamos”, escribió Lali Espósito en el posteo que los dos compartieron en sus cuentas de Instagram. A la leyenda le adjuntó dos emojis: uno de un anillo con un diamante –una clara representación del que recibió como regalo– y otro de un corazón rojo. El accesorio que eligió regalarle Rosemblat a su prometida fue un delicado Toi et Moi que, con dos diamantes de diferentes formas, refleja el contraste y a la vez el equilibrio entre las personalidades de ambos.
Ansiosa como pocas personas debieron haber estado, la madre de Rosemblat comentó dejando claro que quería ventilar la noticia a los cuatro vientos. “Por fin, no daba más de poder contarlo. Los amo”, escribió Marcela Amado. La mujer se desempeña como una de las asesoras de imagen de Susana Giménez y también formó parte de la producción de “La Voz”.
El comentario de la mamá de Lali Espósito
Siguiendo la temática de la artista y en un guiño a sus fanáticos, María José Riera, madre de Lali, también dejó su comentario. Riera fue tal vez de las primeras personas en conocer la noticia, pero no dejó pasar el anuncio público. “Un amor para vos, un amor”, escribió en referencia a la canción “Un amor”, en la que Lali pide “Un amor para mí, un amor”.
Quien ya había anticipado algo sobre el casamiento y dejó entrever un posible matrimonio fue Anita Espósito, hermana de Lali. En su programa de streaming de Luzu TV, hace meses, hizo algunas comparaciones entre la pareja de Taylor Swift y la de Lali, en el momento en que Travis Kelce le había propuesto matrimonio a la artista norteamericana.