Así reaccionaron las madres de Pedro Rosemblat y Lali Espósito a las fotos del compromiso

El comentario de la mamá de Pedro Rosemblat

“Nos casamos”, escribió Lali Espósito en el posteo que los dos compartieron en sus cuentas de Instagram. A la leyenda le adjuntó dos emojis: uno de un anillo con un diamante –una clara representación del que recibió como regalo– y otro de un corazón rojo. El accesorio que eligió regalarle Rosemblat a su prometida fue un delicado Toi et Moi que, con dos diamantes de diferentes formas, refleja el contraste y a la vez el equilibrio entre las personalidades de ambos.