Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat: romance y compromiso en dos años

Este miércoles, Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron que darán un paso más en su relación: se casan. La cantante y actriz argentina anunció la noticia con un sorpresivo posteo en su cuenta de Instagram junto a varias imágenes de la pareja, encabezadas por una foto del anillo de compromiso que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.
La historia de amor entre la ex protagonista de Casi Ángeles y el comunicador (más conocido por su trabajo en el streaming y redes sociales) comenzó a gestarse a finales de 2023 y se oficializó en febrero de 2024, cuando compartieron fotos juntos desde la playa. Desde aquel blanqueo, la pareja consolidó su vínculo, convivió y ahora decidió anunciar públicamente un compromiso que sorprendió y emocionó a millones de fans.
Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat: del “mirá a este churro” al compromiso
En una entrevista en Cortá por Lozano, Lali contó cómo comenzó su historia con Rosemblat. La cantante admitió que la atracción fue casi instantánea: “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”. Ese interés inicial se fue fortaleciendo por efecto de las redes sociales, que le mostraban de manera constante contenido del periodista. “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, recordó, dejando entrever que su simpatía creció de forma natural.
La artista reconoció que lo observaba en plataformas digitales incluso antes de conocerlo en persona: “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”. Finalmente, el acercamiento se concretó gracias a amigos en común, quienes facilitaron el primer encuentro entre ambos.
El 8 de febrero de 2024, Lali Espósito decidió terminar con los rumores y confirmó su romance a través de Instagram. Compartió una serie de fotos románticas desde la playa que dejaron en claro su vínculo con Pedro Rosemblat. Él, a su vez, reposteó las imágenes y agregó con humor: “Proyecto de ley sobre blanqueo”.
Poco más de un mes después, el 22 de marzo de 2024, la pareja realizó su primera aparición pública formal al asistir juntos al estreno de la obra Mejor no decirlo, con Mercedes Morán e Imanol Arias, en el Paseo La Plaza.
Más tarde, el 31 de mayo de 2025, Lali contó en LAM que ya llevaba casi un año viviendo con Rosemblat. “Convivimos hace casi un año y es genial. Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”, aseguró. Si bien hace unos meses, la cantante había asegurada que no quería casarse con su novio, ahora parece haber cambiado de opinión. "Nos casamos", confirmó en su Instagram y mostró el anillo de compromiso.