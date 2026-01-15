Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat: romance y compromiso en dos años

En una entrevista en Cortá por Lozano, Lali contó cómo comenzó su historia con Rosemblat. La cantante admitió que la atracción fue casi instantánea: “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”. Ese interés inicial se fue fortaleciendo por efecto de las redes sociales, que le mostraban de manera constante contenido del periodista. “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, recordó, dejando entrever que su simpatía creció de forma natural.