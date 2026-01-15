Qué significa el anillo “toi et moi” que eligieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat para su compromiso

Este modelo, reconocible por sus dos piedras principales enfrentadas, propone una narrativa distinta sobre el amor y el compromiso. No hay una gema central que se imponga sobre la otra, sino un equilibrio visual que sugiere diálogo, paridad y construcción compartida. En la pieza que luce Lali, el diseño apuesta por la sobriedad y la armonía, con un engarce que realza ambas piedras sin jerarquías.