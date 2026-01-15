Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Atlético Tucumán afrontará este jueves su segunda parada formal en la pretemporada 2026. En el marco de la Serie del Río de La Plata, el "Decano" se medirá contra Progreso de Uruguay desde las 18.15, en un encuentro que servirá para seguir ajustando piezas de cara al inicio de la competencia oficial.
El partido se disputará en el estadio Parque Saroldi, ubicado en Montevideo, y contará con la televisación en vivo a través de las pantallas de ESPN Premium y la plataforma de streaming Disney+.
Los dirigidos por Hugo Colace llegan con el ánimo en alza tras el buen debut del lunes, donde derrotó a Cerro Largo en su primer amistoso del año. Para esta tarde, la intención del cuerpo técnico es darle rodaje a la base de esa formación ganadora, buscando afianzar el funcionamiento colectivo.
Si bien se trata de un torneo de preparación, el "Decano" saltaría al campo de juego con una alineación muy similar a la del lunes. De no mediar inconvenientes de último momento, los 11 titulares serían: Luis Ingolotti; Defensores: Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham y Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.
Los de 25 de Mayo y Chile debutarán el viernes 23 de enero en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El compromiso será Independiente Rivadavia en Mendoza desde las 22.15.