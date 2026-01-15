Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

El "Decano" disputará un nuevo amistoso en tierra "charrúa" con miras al inicio del Torneo Apertura.

GOLEADOR. Leandro Díaz viene de anotar ante Cerro Largo. GOLEADOR. Leandro Díaz viene de anotar ante Cerro Largo.
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán afrontará este jueves su segunda parada formal en la pretemporada 2026. En el marco de la Serie del Río de La Plata, el "Decano" se medirá contra Progreso de Uruguay desde las 18.15, en un encuentro que servirá para seguir ajustando piezas de cara al inicio de la competencia oficial.

El partido se disputará en el estadio Parque Saroldi, ubicado en Montevideo, y contará con la televisación en vivo a través de las pantallas de ESPN Premium y la plataforma de streaming Disney+.

Los dirigidos por Hugo Colace llegan con el ánimo en alza tras el buen debut del lunes, donde derrotó a Cerro Largo en su primer amistoso del año. Para esta tarde, la intención del cuerpo técnico es darle rodaje a la base de esa formación ganadora, buscando afianzar el funcionamiento colectivo.

Si bien se trata de un torneo de preparación, el "Decano" saltaría al campo de juego con una alineación muy similar a la del lunes. De no mediar inconvenientes de último momento, los 11 titulares serían: Luis Ingolotti; Defensores: Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham y Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

Los de 25 de Mayo y Chile debutarán el viernes 23 de enero en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El compromiso será Independiente Rivadavia en Mendoza desde las 22.15.

Temas UruguayHugo Colace
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán se prepara para su segunda prueba en Uruguay

Atlético Tucumán se prepara para su segunda prueba en Uruguay

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Lo mejor y lo peor de Atlético Tucumán en Uruguay: del protagonismo de Laméndola a los riesgos en el fondo

Lo mejor y lo peor de Atlético Tucumán en Uruguay: del protagonismo de Laméndola a los riesgos en el fondo

Que se parezca lo más posible a Primera: el plan espejo de la Reserva de Atlético para el 2026

"Que se parezca lo más posible a Primera": el plan "espejo" de la Reserva de Atlético para el 2026

Los voy a llevar siempre conmigo: Adrián Sánchez se despidió de Atlético Tucumán

"Los voy a llevar siempre conmigo": Adrián Sánchez se despidió de Atlético Tucumán

Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
2

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
3

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
4

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur
6

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Más Noticias
¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Recuerdos fotográficos: cuando los carreros se llevaban la basura de Yerba Buena a cambio de 1 peso

Recuerdos fotográficos: cuando los carreros se llevaban la basura de Yerba Buena a cambio de 1 peso

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Comentarios