"Que se parezca lo más posible a Primera": el plan "espejo" de la Reserva de Atlético para el 2026

Actualmente, el plantel atraviesa el momento más duro de la preparación. “Estamos en la etapa más fuerte de la pretemporada, la etapa específica, la de volumen”, explica. El inicio de la competencia oficial está pactado para el 3 de febrero, lo que obligó al cuerpo técnico a recalcular las cargas para no fatigar a los jugadores. “Vamos viendo de regularla también, porque arrancamos temprano con tiempo y si le metemos a full, los chicos en vez de llegar en óptimas condiciones, capaz que llegan cansados”, detalla.