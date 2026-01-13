"Que se parezca lo más posible a Primera": el plan "espejo" de la Reserva de Atlético para el 2026
Facundo Artero, PF del plantel de Ramiro González, explica cómo coordinan los trabajos con el equipo de Hugo Colace. La ventaja de haber arrancado en diciembre y el éxito en la adaptación física de los juveniles promovidos.
Detrás de la promoción de juveniles al plantel superior y del ritmo vertiginoso que intenta imponer Atlético Tucumán en todas sus líneas, hay una estructura que trabaja en silencio. Facundo Artero, preparador físico de la Reserva, es una pieza estable en ese engranaje. A sus 30 años, se prepara para iniciar una nueva temporada, ahora integrando el cuerpo técnico de Ramiro González.
Artero atraviesa su noveno año en el club y su tercer período consecutivo como preparador físico de la Reserva. Tras pasar por novena, séptima y sexta división, se consolidó en la categoría previa al profesionalismo y formó parte del cuerpo técnico que encabezó Hugo Colace la última temporada.
Trabajo en espejo
Para este 2026, la premisa institucional es clara: achicar el margen entre categorías. Según explica Artero, el objetivo es “jerarquizar un poco más la Reserva y que se parezca lo más posible a Primera”, detalla.
Para lograrlo, la coordinación con el cuerpo técnico de Colace es total. “Arrancamos juntos a la pretemporada y trabajamos en manera espejo: cuando ellos hacen doble turno, nosotros hacemos doble turno”, detalla el profe. Y agrega sobre la disposición hacia el plantel superior. “Los días que por ahí Primera necesita algún jugador para completar algún trabajo, nosotros estamos ahí en la cancha de al lado para facilitarles y cubrir sus necesidades”, relata.
Esta metodología ya muestra resultados tangibles en los 11 juveniles que fueron promovidos al plantel profesional al inicio de la pretemporada. Al ser consultado sobre si sintieron el salto físico, Artero fue contundente. Incluso, el preparador físico reveló el feedback recibido desde el plantel superior. “No se notó la diferencia, gracias a Dios. Los chicos ya traían el estilo de Hugo: recuperan rápido, saltan con agresividad tras la pérdida y no les dan tiempo a pensar”, explica.
Atlético madrugó al resto. Mientras la mayoría de los equipos descansaba, el “Decano” puso en marcha sus motores el 9 de diciembre. “La mayoría de los clubes arrancaron el 2 o el 3 de enero, algunos arrancaron recién hace días. Ellos recién están en la parte general y nosotros ya sacamos alguna ventaja”, analiza Artero.
Actualmente, el plantel atraviesa el momento más duro de la preparación. “Estamos en la etapa más fuerte de la pretemporada, la etapa específica, la de volumen”, explica. El inicio de la competencia oficial está pactado para el 3 de febrero, lo que obligó al cuerpo técnico a recalcular las cargas para no fatigar a los jugadores. “Vamos viendo de regularla también, porque arrancamos temprano con tiempo y si le metemos a full, los chicos en vez de llegar en óptimas condiciones, capaz que llegan cansados”, detalla.
Un nuevo ciclo
Tras haber trabajado el año pasado con Colace en Reserva, Artero ahora acompaña a González. El profesor habló bien del flamante DT y destacó su nivel de exigencia: “Tenemos que estar ahí al 100% en todos los detalles”, cuenta.
En cuanto a lo futbolístico, el preparador físico encuentra similitudes con el estilo del técnico de Primera, aunque con matices propios. “Es similar en cuanto a la intensidad, pero a Ramiro le gusta mucho también jugar por abajo. Salir jugando, tercer hombre, hace que los chicos arriesguen, que tomen las decisiones y que se hagan cargo de los errores”, relata.
La agenda de la Reserva ya tiene compromisos marcados. Este sábado 17, el equipo disputará un amistoso en Santiago del Estero contra el primer equipo de Güemes. Además, se está gestionando otro duelo preparatorio con la Reserva de Talleres de Córdoba para la próxima semana.
El objetivo final es sostener la vara alta que dejó la campaña anterior. “La idea es jugar bien al fútbol y dejar la misma imagen que el año pasado: que la Reserva de Atlético sea un equipo competitivo y que ya no venga cualquier club de Buenos Aires y diga ‘jugamos con Atlético, vamos a ganar’. Queremos hacernos fuertes de local y, de visitante; ir y competir de igual a igual en todas las canchas”, cerró Artero, convencido de que sus jugadores pueden volver a hacer una gran campaña en Reserva este año.