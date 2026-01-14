Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

La mañana de los goleadores

La nota alta de la jornada la dieron los juveniles Abeldaño y Ortega, autores de todos los tantos del "Decano". El "Ogro" estuvo intratable en el área y firmó un "hat-trick". Tras el partido, el delantero describió su faena goleadora con precisión. "Una fue cruzada al palo contrario, la otra fue desde afuera del área y la última, desde el punto del penal tras un centro atrás de Ortega", describió.