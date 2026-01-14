Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega
En un amistoso matutino en el Predio Naval, el equipo alternativo del "Decano" se despachó con una goleada 5-2 ante el conjunto chileno. El "Ogro" marcó un "hat-trick" y el extremo anotó dos tantos en su estreno con el plantel superior. Además, debutó el defensor Gastón Suso.
Mientras el plantel se prepara para el duelo de mañana ante Progreso, la "maquinaria" de Atlético Tucumán no se detiene. Esta mañana, en el Predio Naval de Uruguay, el equipo dirigido por Hugo Colace disputó un amistoso informal ante Everton de Chile que terminó en una goleada por 5 a 2, con tres goles de Carlos Abeldaño y dos de Martín Ortega.
El ensayo, que se dividió en dos tiempos de 25 minutos, sirvió para darle rodaje a los jugadores que sumaron pocos minutos frente a Cerro Largo y para ver en acción por primera vez a Gastón Suso. El defensor central, séptimo refuerzo del mercado de pases, fue titular en la zaga para comenzar a ganar ritmo futbolístico.
La mañana de los goleadores
La nota alta de la jornada la dieron los juveniles Abeldaño y Ortega, autores de todos los tantos del "Decano". El "Ogro" estuvo intratable en el área y firmó un "hat-trick". Tras el partido, el delantero describió su faena goleadora con precisión. "Una fue cruzada al palo contrario, la otra fue desde afuera del área y la última, desde el punto del penal tras un centro atrás de Ortega", describió.
Justamente el extremo, quien ingresó desde el banco en reemplazo de Facundo Pimienta, fue la otra gran figura. No solo asistió, sino que marcó un doblete. "El primero fue de un centro atrás y el segundo fue al segundo palo", relató el juvenil, quien no ocultó su emoción por la oportunidad. "Fue una sensación hermosa, mi primer amistoso con Primera", destacó.
El equipo y los cambios
Para este compromiso, Colace paró un once con mezcla entre nuevos refuerzos y juventud: Tomás Durso; Gabriel Compagnucci, Maximiliano Villa, Gastón Suso y Ramiro Paunero; Franco Nicola, Ezequiel Godoy; Martín Benítez, Facundo Pimienta, Leonel Vega; y Gabriel Abeldaño.
Durante el desarrollo del juego también ingresaron Ramiro González, Lucas Román, Luciano Vallejo y el mencionado goleador Ortega.
Los goles del conjunto chileno fueron anotados por Martín Guzmán y Julián Alfaro, pero sirvieron de poco ante la contundencia ofensiva de un Atlético que, incluso en los encuentros informales, está demostrando que tiene el arco entre ceja y ceja.