Atlético Tucumán se prepara para su segunda prueba en Uruguay

Martín Benítez, uno de los flamantes refuerzos del equipo, también se mostró visiblemente feliz tras terminar el partido, en lo que fue su “regreso” al fútbol argentino, pero claro, en tierras uruguayas. “Estoy muy feliz por volver al creo que fueron cinco o seis años jugando afuera. Feliz por estar cerca de la familia y poder disfrutar de este fútbol. Estoy muy agradecido por la confianza que me dieron los dirigentes, el cuerpo técnico y mis compañeros para poder volver”, explicó, con una sonrisa visible en el rosto. Luego, se refirió a lo que había dejado de lado este tiempo en el exterior. “Extrañaba todo. El idioma, la familia cerca, el día a día con los compañeros en el vestuario también, que es muy diferente. Ahora me queda disfrutar”.