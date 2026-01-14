Atlético Tucumán se prepara para su segunda prueba en Uruguay

La maquinaria de Atlético Tucumán no se detiene. Mañana, desde las 18.15, afrontará su segunda parada formal en la Serie Río de la Plata. El rival será Progreso, y el encuentro podrá verse a través de las pantallas de ESPN Premium y Disney+.
Mientras el plantel ultima detalles para su segunda presentación en el torneo de verano, el cuerpo técnico aprovecha cada hora para dar rodaje a sus futbolistas. La moral es positiva tras el debut victorioso ante Cerro Largo y la goleada 5-2 frente a Everton en un amistoso informal de esta mañana.
El objetivo de Hugo Colace es claro: aceitar el funcionamiento colectivo, consolidar la idea de juego y que sus dirigidos sumen rodaje de cara al inicio del torneo Apertura. El equipo llega con el ánimo a tope tras el 2-1 de este lunes, un partido donde fue superior, generó peligro constante y dejó la sensación de que el resultado quedó corto. Aquel triunfo sirvió para pulir detalles tácticos y fortalecer la confianza del grupo.
Maximiliano Villa, que ingresó en el segundo tiempo frente al “Arachán” se refirió a sus sensaciones luego de la victoria. “Siempre es lindo empezar ganando, pero sabemos que esto es para prepararnos para lo que viene”, explicó. Además, se refirió a cómo el grupo está consolidándose con la idea del DT. “Hugo es muy exigente en el tema dinámica, que todos corramos y que tiremos para el mismo lado. Falta poquito para el comienzo, la semana que viene vamos a estar empezando el campeonato. Estamos todos muy ilusionados”, detalló.
El lateral contó que una de las propuestas del DT es que el equipo intente presionar alto. “Hugo está aportando lo que sabe, él viene trabajando mucho en el club. A los defensores nos pide que no nos metamos mucho atrás, de a poco nos vamos acomodando”.
Martín Benítez, uno de los flamantes refuerzos del equipo, también se mostró visiblemente feliz tras terminar el partido, en lo que fue su “regreso” al fútbol argentino, pero claro, en tierras uruguayas. “Estoy muy feliz por volver al creo que fueron cinco o seis años jugando afuera. Feliz por estar cerca de la familia y poder disfrutar de este fútbol. Estoy muy agradecido por la confianza que me dieron los dirigentes, el cuerpo técnico y mis compañeros para poder volver”, explicó, con una sonrisa visible en el rosto. Luego, se refirió a lo que había dejado de lado este tiempo en el exterior. “Extrañaba todo. El idioma, la familia cerca, el día a día con los compañeros en el vestuario también, que es muy diferente. Ahora me queda disfrutar”.
¿Por qué eligió Atlético como destino? El volante fue claro. “Porque el entrenador me llamó, me gustó la idea que tiene, de salir jugando, de jugar bien al fútbol, de ser un equipo intenso, de querer proponer siempre. Lo decidí bastante rápido”, confesó.
Por último, se refirió a su “nueva” posición, un rol adaptado a su edad, claro, pero también a sus virtudes técnicas que lo convierten como un arma interesante para liderar los ataques “decano”. “Ya fueron pasando los años, a punto de cumplir 32, así que con el tiempo me voy tirando más al medio. Pero me estoy poniendo muy bien físicamente. Hace cinco meses que no jugaba, entonces estoy aprovechando estos partidos y ganando rodaje”, cerró.
En frente estará Progreso, equipo de la Primera División uruguaya que viene de una temporada irregular, habiendo finalizado en el puesto 12 de la tabla Anual del torneo local. Será una buena medida para que Atlético continúe subiendo la vara de la exigencia.
Con la agenda cargada y la pelota rodando, Atlético aprovecha cada minuto en Montevideo. Entre pruebas formales y ensayos a puertas cerradas, Colace empieza a encontrar las respuestas que busca.