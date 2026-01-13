Lo mejor y lo peor de Atlético Tucumán en Uruguay: del protagonismo de Laméndola a los riesgos en el fondo

Desconexiones de un equipo en formación: por momentos, el “Decano” lució desconectado, con mucha distancia entre líneas. Más allá del sistema, hubo errores no forzados, como la salida a destiempo de los dos marcadores centrales en el gol uruguayo, un detalle que ante delanteros de jerarquía se paga con gol en contra. El desafío para el cuerpo técnico será lograr la cohesión lo antes posible y que los refuerzos puedan amalgamarse al funcionamiento general para que el equipo se mueva como un bloque y no por impulsos individuales.