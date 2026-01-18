Por qué el lunes cansa tanto: la ciencia explicó las causas y dio cuatro claves para superarlo

Según la cronobiología -la disciplina que estudia los ritmos biológicos-, el organismo funciona a partir de relojes internos que regulan el sueño, la vigilia, el metabolismo y la liberación de hormonas. Cuando esos relojes se desajustan, el nivel de energía se ve afectado. Y eso es precisamente lo que ocurre después del fin de semana, de acuerdo con investigaciones publicadas en la revista Sleep Medicine.