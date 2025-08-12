 Cansancio constante: los 10 hábitos que recomiendan los expertos para sentirte mejor
Cansancio constante: los 10 hábitos que recomiendan los expertos para sentirte mejor

Investigadores de universidades como Stanford y California revelan qué hacer para descansar mejor y reducir el agotamiento constante.

Diversos estudios internacionales coinciden en una conclusión alarmante: una gran parte de la población experimenta fatiga de forma frecuente. Ya no se trata únicamente de un agotamiento físico, sino también mental, producto de los hábitos y exigencias del mundo contemporáneo. Este cansancio generalizado afecta a personas de todas las edades, desde niños y adolescentes hasta adultos.

Especialistas de distintas disciplinas coinciden en que este fenómeno responde a múltiples factores: la presión constante por ser productivos, el uso excesivo de pantallas y la dificultad para desconectarse del entorno digital. 

En respuesta, neurocientíficos, psicólogos y médicos especializados en sueño y bienestar han desarrollado nuevas pautas para combatir el cansancio crónico y mejorar la calidad de vida.

Diez recomendaciones clave para reducir el cansancio

- Establecer una rutina regular

Matthew Walker, neurobiólogo de la Universidad de California, asegura que la regularidad en los horarios de sueño es tan importante como su duración. Irse a dormir y despertarse a la misma hora todos los días ayuda a estabilizar el ritmo circadiano.

- Dormir de acuerdo al reloj biológico

El investigador Satchin Panda, del Salk Institute, recomienda adaptar los horarios de descanso al cronotipo de cada persona. Dormir en momentos desalineados con el tiempo interno puede generar más fatiga que dormir pocas horas.

- Hacer pausas sin pantallas ni estímulos visuales

Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, destaca la importancia de los llamados "estados de reposo no dormido", momentos de descanso sin pantallas ni tareas que permiten reducir la sobrecarga cognitiva.

- Tomar siestas breves y controladas

Sara Mednick, investigadora del sueño en la Universidad de California, recomienda siestas cortas de entre 10 y 20 minutos como una forma de reiniciar el cerebro. Estos breves descansos mejoran la atención y el control emocional.

- Evitar el multitasking

El neurólogo Conrado Estol advierte que realizar varias tareas a la vez fragmenta la atención y genera un agotamiento mental sin sensación de productividad real. La clave es enfocarse en una actividad a la vez.

- Escuchar las señales del cuerpo

Según Adriana Martínez, psicóloga de la Fundación Aiglé, el cansancio es una señal legítima que no debe ser ignorada. Reconocerlo a tiempo permite hacer ajustes antes de alcanzar un estado de agotamiento extremo, consignó Ámbito. 

- Valorar los momentos de inactividad

La psicóloga Rocío Ramos Paul sostiene que permitir momentos sin actividades, sin sentir la necesidad de “llenar el tiempo”, puede ser beneficioso para la salud mental y para reconectarse con uno mismo.

- Cuidar la salud intestinal

El gastroenterólogo Facundo Pereyra señala que un desequilibrio en la microbiota intestinal puede provocar fatiga persistente. Por eso, recomienda evitar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados.

- Limitar el uso de pantallas antes de dormir

Eve Van Cauter, investigadora de la Universidad de Chicago, advierte sobre la exposición a luz azul en horas nocturnas. Sugiere reducir el uso de dispositivos al menos una hora antes de acostarse para mejorar la calidad del sueño.

- Revalorizar el descanso como una necesidad fisiológica

Finalmente, Aric Prather, psicólogo de la Universidad de California en San Francisco, subraya que descansar no es una pérdida de tiempo, sino una acción esencial para el rendimiento, la salud física y emocional.

