La IGJ ratificó sus acusaciones: su titular asegura que la AFA no informó lo que correspondía

El eje central de la disputa gira en torno a la mudanza de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. En su comunicado, la conducción afirmó que esa decisión fue aprobada en Asamblea, fiscalizada por veedores de la propia IGJ y posteriormente certificada por el organismo en noviembre de 2024, cuando se emitió el certificado de vigencia necesario para inscribir a la entidad en territorio bonaerense. Para la AFA, ese acto administrativo demuestra que la IGJ conocía y avalaba el proceso.