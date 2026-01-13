Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Uno de los principales sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino decidió dar un paso que marca un antes y un después en el conflicto que rodea a la conducción de la entidad. Socios.com, empresa que patrocina a la AFA desde 2021, interrumpió el envío de nuevos pagos a través de intermediarios, exigió una auditoría completa sobre los fondos ya girados y reclamó la salida de Claudio “Chiqui” Tapia y de la actual cúpula dirigencial.
Según documentación a la que accedió La Nación, la firma transfirió más de U$S 9 millones en los últimos tres años, pero apenas unos U$S 480 mil habrían ingresado de manera directa a la AFA. El resto fue canalizado por distintas sociedades designadas como recaudadoras: Q22 Services, Stratega Consulting, Odeoma Gestión y TourProdEnter.
En una nota formal enviada a la Argentina, Socios.com dejó en claro que no continuará utilizando ese esquema. A partir de ahora, cualquier pago futuro deberá realizarse directamente a la AFA, sin intermediarios, y bajo un sistema que garantice trazabilidad y control.
La empresa, con sede en Malta y vínculos comerciales con clubes y organizaciones deportivas de todo el mundo, aseguró que ninguna de las sociedades interpuestas prestó servicios reales vinculados a sus acuerdos con la AFA. Según explicó, todos los contratos, negociaciones y gestiones siempre se realizaron de forma directa con la conducción del organismo.
El reclamo no se limita al futuro. Socios.com solicitó una rendición detallada de los fondos ya desembolsados: cuánto dinero recibió efectivamente la AFA y cuánto quedó en manos de las empresas intermediarias. El pedido se apoya en las investigaciones periodísticas, los allanamientos judiciales y las causas penales abiertas en la Argentina y en el exterior.
Pero el planteo fue más allá. En el tramo más contundente del escrito, la firma consideró que la permanencia de Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros dirigentes al frente de la AFA perjudica a la institución en un momento clave, con el Mundial de Estados Unidos en el horizonte. Por ese motivo, pidió que la conducción “dé un paso al costado” para permitir que la Selección y la entidad transiten el proceso sin interferencias.
La relación entre Socios.com y la AFA nunca fue sencilla. Desde el inicio del vínculo, en 2021, la empresa expresó su incomodidad por la imposición de intermediarios. En 2022 incluso solicitó conocer quiénes eran los beneficiarios finales de esas sociedades, un pedido que nunca obtuvo respuesta. Tras una mediación judicial, el contrato fue renovado hasta 2026, con la condición de que cualquier conflicto se resolviera en tribunales de España.
Ahora, la empresa volvió a la carga. También advirtió que otros sponsors habrían atravesado situaciones similares y los invitó a adoptar una postura conjunta, incluso colocando pagos pendientes en cuentas de custodia hasta que se garantice un esquema transparente.
Por último, Socios.com aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades judiciales y regulatorias de la Argentina, Estados Unidos y España, y que entregará contratos, registros de pagos y comunicaciones vinculadas a la relación con la AFA.
El reclamo del sponsor abre un nuevo frente para la conducción del fútbol argentino porque por primera vez, un socio comercial central cuestiona públicamente el circuito de recaudación, exige explicaciones formales y pide un cambio en la cúpula dirigencial. Un golpe que impacta de lleno en el plano económico e institucional.