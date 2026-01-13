Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Pero el planteo fue más allá. En el tramo más contundente del escrito, la firma consideró que la permanencia de Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros dirigentes al frente de la AFA perjudica a la institución en un momento clave, con el Mundial de Estados Unidos en el horizonte. Por ese motivo, pidió que la conducción “dé un paso al costado” para permitir que la Selección y la entidad transiten el proceso sin interferencias.