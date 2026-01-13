Una provincia argentina fue reconocida entre los mejores lugares del mundo para visitar en 2026

2026 puede ser el año en que taches de la lista los destinos que las numerosas publicaciones de viajes proponen. Aunque algunos lugares puedan parecer alejados y costosos, hay sitios por donde empezar y están más cerca de lo que creemos. La Argentina, con su diversidad singular y sus contrastes reunidos entre los mismos límites, es la dirección correcta si es que se desea maravillarse con las vistas, gastronomía y estancias de ensueño.
La reconocida revista de viajes Time Out agregó a su ranking de “mejores lugares para viajar en 2026” a una provincia argentina. En la región de Cuyo, limítrofe con Chile y el territorio del que los argentinos se enorgullecen por tener el mejor vino, se encuentra Mendoza, uno de los puntos más atractivos para conocer este año.
Mendoza, uno de los mejores destinos del mundo
Mendoza quedó en el sexto puesto de parajes que merecen visitarse este año. El medio especializado tomó en cuenta destinos que, además de reunir belleza natural, combinan atractivos turísticos como gastronomía, alojamiento y actividades de entretenimiento. La provincia cuyana se destaca por integrar todos estos puntos.
Desde Time Out destacaron que Mendoza no es una región vinícola cualquiera sino una de las capitales vitivinícolas más importantes del mundo. Con zonas legendarias como el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú, que producen algunos de los Malbec (y otras variedades) más respetados del planeta, la región ha sido durante mucho tiempo un atractivo para el viniturismo. Pero el vino es solo el comienzo.
La oferta gastronómica abarca desde bocados informales perfectos para un descanso del mediodía hasta restaurantes destacados con reconocimiento mundial, a menudo acompañados de vinos locales. El alojamiento incluye estancias asequibles y hoteles con viñedos de impresionante arquitectura enmarcados por los Andes. Y más allá de las catas, encontrará cabalgatas, senderismo, rafting y plenas emociones al aire libre en toda la provincia, explicaron desde la editorial.
El resto de la lista: 18 destinos para dar la vuelta al mundo
Más allá del orgullo nacional en el sexto puesto, la selección de Time Out para 2026 es un mapa de experiencias que van desde el bienestar de lujo hasta rincones detenidos en el tiempo. Aquí, los demás elegidos que completan el ranking:
1. Montañas Rocosas, Canadá: Este destino se posiciona como el epicentro del bienestar gracias a la apertura de BASIN Glacial Waters, un spa termal de vanguardia frente al lago Louise.
2. Rabat, Marruecos: La ciudad se prepara para un renacimiento cultural sin precedentes tras ser nombrada Capital Mundial del Libro por la Unesco.
3. Algodões, Brasil: Ubicado en el sur de Bahía, este pueblo costero es el refugio ideal para quienes buscan playas vírgenes y desconexión total.
4. Hamburgo, Alemania: La ciudad alemana se reinventa con la apertura del Museo de Arte Digital UBS, que será el más grande de Europa en su tipo.
5. Aoraki / Mount Cook, Nueva Zelanda: El paraíso para los senderistas inaugura el puente colgante peatonal más largo del país en el Parque Nacional Aoraki.
6. Cirencester, Inglaterra: Es la alternativa sostenible a los saturados pueblos de los Cotswolds, ofreciendo el mismo encanto de la campiña inglesa pero sin multitudes.
7. Vietnam Central: El destino combina hoteles de ultra lujo frente al mar con restauraciones históricas que devuelven el brillo a la realeza vietnamita.
8. Nepal: Más allá del senderismo tradicional, el país se enfoca ahora en retiros de bienestar espiritual y desintoxicación digital en el Himalaya.
9. Favignana, Italia: Esta pequeña isla siciliana será la estrella del cine en 2026 tras aparecer en la superproducción "La Odisea".
10. Gotemburgo, Suecia: En 2026, el festival de música Way Out West atraerá a multitudes con figuras internacionales en un entorno nórdico encantador.
11. Oaxaca, México: Aunque es un clásico, este año se recomienda visitarla en julio para la Guelaguetza, la fiesta cultural más importante del estado.
12. Isla Rottnest, Australia: Famosa por sus simpáticos quokkas, esta isla libre de autos estrena alojamientos de lujo con piscinas de diseño frente al océano.
13. Durban, Sudáfrica: La apertura de nuevos resorts de playa y safari la vuelve un punto de partida estratégico para explorar el continente.
14. Isla Santa Elena: El lugar donde Napoleón pasó sus últimos días es hoy un paraíso para los amantes de la historia y el buceo.
15. Barra dos Remédios, Brasil: Ubicada en Ceará, esta zona es un santuario preservado de dunas y manglares donde la vida se rige por las mareas.
16. Condado del Príncipe Eduardo, Canadá Este rincón entre Montreal y Toronto sorprende con playas de arena blanca que parecen del Caribe y más de 40 bodegas artesanales.
17. Isla Norfolk, Pacífico Sur: A pocas horas de Australia, esta isla ofrece un retiro apartado con ruinas coloniales declaradas Patrimonio de la Humanidad.
18. Hong Kong: La ciudad electrizante sigue siendo el epicentro del arte en Asia con su Distrito Cultural West Kowloon y grandes ferias internacionales.
Nota producida con la asistencia de la Inteligencia Artificial