Del turismo a la vida diaria: cómo aprovechar la Inteligencia Artificial en Tucumán

Desde organizar una salida familiar a los Valles Calchaquíes hasta planificar las compras del hogar, la Inteligencia Artificial se consolida como una herramienta cada vez más presente en la vida diaria de los tucumanos. Así lo explicó Federico Lix Klett, especialista en IA y columnista de LA GACETA, quien compartió una serie de claves para interactuar de manera efectiva con estas tecnologías y evitar errores comunes.