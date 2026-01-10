Secciones
Del turismo a la vida diaria: cómo aprovechar la Inteligencia Artificial en Tucumán

El especialista Federico Lix Klett brindó consejos para evitar errores frecuentes y aprovechar todo el potencial de la IA con pedidos claros y verificados.

Hace 1 Hs

Desde organizar una salida familiar a los Valles Calchaquíes hasta planificar las compras del hogar, la Inteligencia Artificial se consolida como una herramienta cada vez más presente en la vida diaria de los tucumanos. Así lo explicó Federico Lix Klett, especialista en IA y columnista de LA GACETA, quien compartió una serie de claves para interactuar de manera efectiva con estas tecnologías y evitar errores comunes.

“El primer paso es entender que la Inteligencia Artificial no es una enciclopedia con todas las respuestas”, señaló. “La IA generativa crea cada respuesta en el momento, calculando cuál es la palabra más probable que sigue. Por eso, cuando no tiene información, puede inventar datos, lo que se conoce como ‘alucinación’”, agregó.

En ese marco, Lix Klett aclaró que saber pedir es tan importante como saber usar la herramienta. “Para trabajar con IA se necesita sentido común y claridad al expresarse. Cuanto más preciso es el pedido, mejor va a ser la respuesta”, afirmó. 

Entre los usos más habituales para la vida cotidiana en Tucumán, el experto mencionó la posibilidad de planificar actividades turísticas en Tafí del Valle o San Javier, organizar menús semanales con lo que hay en la heladera, comparar precios, armar rutinas de estudio y hasta diseñar agendas familiares.

Uno de los consejos centrales es pedir que la IA busque información actualizada en internet. “Eso reduce el riesgo de recibir datos viejos o incorrectos, algo clave cuando hablamos de eventos, actividades o servicios locales”, explicó. También recomendó solicitar siempre fuentes verificables, una práctica que acerca el uso de la IA al método periodístico.

Lix Klett insistió en la necesidad de verificar la información que generan estas plataformas. “Tenemos que asumir un rol de auditores expertos. Todo lo que devuelve la IA debe ser revisado, contrastado y, si es necesario, corregido”, sostuvo.

Principales recomendaciones

Dar contexto claro: indicar el lugar, la situación y el objetivo del pedido. Por ejemplo, si se buscan actividades recreativas, aclarar la ciudad, la época del año y si se trata de un plan familiar.

Pedir que busque información actualizada: solicitar explícitamente que consulte fuentes en internet antes de responder para evitar datos desactualizados.

Establecer límites: indicar presupuesto, tiempo disponible o nivel de dificultad ayuda a obtener respuestas más precisas.

Pedir que no “alucine”: aclarar que no invente datos cuando no tenga información confiable.

Solicitar fuentes verificables: especialmente útil para contrastar información, una práctica muy vinculada al ejercicio periodístico.

Finalmente, recordó que las respuestas nunca son idénticas: “Aunque hagas la misma pregunta dos veces, la IA siempre va a responder distinto. Esa es la naturaleza de la inteligencia artificial generativa”.

