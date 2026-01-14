Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

"La reina del flow 3": cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

La exitosa serie colombiana regresa con una nueva entrega que continuará la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow aunque la trama tendrá un giro inesperado y mucho más dramáticos que las temperoradas anteriores.

La tercera temporada de La reina del flow llega a Netflix La tercera temporada de "La reina del flow" llega a Netflix Caracol
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Después de cinco años de espera, "La reina del flow" vuelve a la pantalla con una nueva temporada. La serie colombiana, protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, retoma la historia que conquistó a miles de espectadores gracias a su combinación de drama, música urbana y venganza.

Los estrenos de enero: las películas de 007 llegan a Netflix

Los estrenos de enero: las películas de 007 llegan a Netflix

Según se informó, el estreno se realizó primero a través de la señal de Caracol TV el martes 13 de enero. Esta modalidad ya fue utilizada en la segunda temporada y es conocida por los seguidores de la ficción. En tanto, el lanzamiento en Netflix se producirá pocas horas después.

"La reina del flow 3": cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

La tercera temporada de "La reina del flow" tiene 64 capítulos y está disponible en Netflix desde este miércoles 14 de enero. Esta etapa de la historia presenta cambios significativos en su reparto oficial. Según los adelantos, Juancho, personaje encarnado por Andrés Sandoval que fue fundamental desde el inicio de la serie en 2018, no aparecerá en esta temporada. Tampoco formarán parte de esta temporada Vanessa Cruz (hija de Charly), Gema, Manín, Zulma, Zafiro ni Catalina Bedoya.

No obstante, se incorporará al elenco Sky, un nuevo personaje que alterará el equilibrio sentimental y profesional de los protagonistas. Asimismo, se avecinan episodios repletos de emociones. Pues, Mike Rivera, el villano de la segunda temporada, vuelve pisando fuerte. "Ya es hora de que se acabe todo lo que Charly y Yeimy Montoya representan", dice el personaje en el tráiler. 

Qué pasó en la primera y la segunda temporada de "La reina del flow"

La primera temporada de "La reina del flow" se centra en la historia de Yeimy Montoya, una joven con gran talento para la composición y el canto urbano que vive en Medellín junto a su familia. Cuando su carrera musical comenzaba a tomar impulso, una traición lo cambia todo: pierde a sus padres, es acusada injustamente y termina en prisión, alejada de su vocación y de su proyecto de vida. 

Tras cumplir 17 años de condena, recupera la libertad y adopta una nueva identidad, Tammy Andrade, con el objetivo de vengarse de quienes la perjudicaron, en especial de Charly Flow, quien se apropió de sus canciones y traicionó su confianza.

La segunda temporada continúa la historia luego de los acontecimientos iniciales, con Yeimy ya consolidada como una influyente productora musical y con Charly intentando reconstruir su vida tras haber estado en la cárcel. En este tramo, la trama profundiza en los conflictos personales, las disputas dentro de la industria del reguetón y la evolución de los vínculos entre los personajes. 

También aborda la lucha de Yeimy por afianzar su éxito, sus relaciones sentimentales y laborales, y la aparición de enemigos que conocen su pasado, manteniendo la combinación de drama, música urbana y redención.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rodrigo Lussich habló sobre la polémica salida de Andrea Taboada de Intrusos

Rodrigo Lussich habló sobre la polémica salida de Andrea Taboada de Intrusos

Mirtha Legrand vuelve a la mesa desde Mar del Plata: No hay figuritas difíciles, todos quieren publicidad

Mirtha Legrand vuelve a la mesa desde Mar del Plata: "No hay figuritas difíciles, todos quieren publicidad"

Eugenia Tobal habló de su salida de MasterChef Celebrity y aclaró qué pasó con Germán Martitegui

Eugenia Tobal habló de su salida de MasterChef Celebrity y aclaró qué pasó con Germán Martitegui

¿Ya es esposo?: La Joaqui confesó una intimidad inesperada de su relación con Luck Ra en Masterchef

"¿Ya es esposo?": La Joaqui confesó una intimidad inesperada de su relación con Luck Ra en Masterchef

Impacto en MasterChef Celebrity: La Reini apareció con la cabeza pelada y explicó por qué

Impacto en MasterChef Celebrity: "La Reini" apareció con la cabeza pelada y explicó por qué

Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
2

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
4

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
5

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
6

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Más Noticias
¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Comentarios