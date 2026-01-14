"La reina del flow 3": cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

La primera temporada de "La reina del flow" se centra en la historia de Yeimy Montoya, una joven con gran talento para la composición y el canto urbano que vive en Medellín junto a su familia. Cuando su carrera musical comenzaba a tomar impulso, una traición lo cambia todo: pierde a sus padres, es acusada injustamente y termina en prisión, alejada de su vocación y de su proyecto de vida.