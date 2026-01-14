Después de cinco años de espera, "La reina del flow" vuelve a la pantalla con una nueva temporada. La serie colombiana, protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, retoma la historia que conquistó a miles de espectadores gracias a su combinación de drama, música urbana y venganza.
Según se informó, el estreno se realizó primero a través de la señal de Caracol TV el martes 13 de enero. Esta modalidad ya fue utilizada en la segunda temporada y es conocida por los seguidores de la ficción. En tanto, el lanzamiento en Netflix se producirá pocas horas después.
"La reina del flow 3": cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix
La tercera temporada de "La reina del flow" tiene 64 capítulos y está disponible en Netflix desde este miércoles 14 de enero. Esta etapa de la historia presenta cambios significativos en su reparto oficial. Según los adelantos, Juancho, personaje encarnado por Andrés Sandoval que fue fundamental desde el inicio de la serie en 2018, no aparecerá en esta temporada. Tampoco formarán parte de esta temporada Vanessa Cruz (hija de Charly), Gema, Manín, Zulma, Zafiro ni Catalina Bedoya.
No obstante, se incorporará al elenco Sky, un nuevo personaje que alterará el equilibrio sentimental y profesional de los protagonistas. Asimismo, se avecinan episodios repletos de emociones. Pues, Mike Rivera, el villano de la segunda temporada, vuelve pisando fuerte. "Ya es hora de que se acabe todo lo que Charly y Yeimy Montoya representan", dice el personaje en el tráiler.
Qué pasó en la primera y la segunda temporada de "La reina del flow"
La primera temporada de "La reina del flow" se centra en la historia de Yeimy Montoya, una joven con gran talento para la composición y el canto urbano que vive en Medellín junto a su familia. Cuando su carrera musical comenzaba a tomar impulso, una traición lo cambia todo: pierde a sus padres, es acusada injustamente y termina en prisión, alejada de su vocación y de su proyecto de vida.
Tras cumplir 17 años de condena, recupera la libertad y adopta una nueva identidad, Tammy Andrade, con el objetivo de vengarse de quienes la perjudicaron, en especial de Charly Flow, quien se apropió de sus canciones y traicionó su confianza.
La segunda temporada continúa la historia luego de los acontecimientos iniciales, con Yeimy ya consolidada como una influyente productora musical y con Charly intentando reconstruir su vida tras haber estado en la cárcel. En este tramo, la trama profundiza en los conflictos personales, las disputas dentro de la industria del reguetón y la evolución de los vínculos entre los personajes.
También aborda la lucha de Yeimy por afianzar su éxito, sus relaciones sentimentales y laborales, y la aparición de enemigos que conocen su pasado, manteniendo la combinación de drama, música urbana y redención.