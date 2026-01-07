Los estrenos de enero: las películas de 007 llegan a Netflix

Cuando Elle Woods, reina de una hermandad, es abandonada por su novio, quien se va a Harvard a estudiar derecho, se matricula en la misma universidad para recuperarlo. En un proceso de superación y autodescubrimiento, entiende que hay algo más en ella que su físico. Filme dirigido en 2001 por Robert Luketic, el triángulo central de esta comedia romántica lo integran Reese Witherspoon, Selma Blair y Luke Wilson. Dos años después llegó la secuela “Legalmente rubia 2”, en la cual la protagonista, tras ser despedida del estudio en el que trabajaba a raíz de su defensa de los derechos de los animales, lleva su causa a Washington. Las dos producciones ya están en el servicio de la N roja.