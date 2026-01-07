Los estrenos de enero: las películas de 007 llegan a Netflix

Netflix
Ace Ventura: Un detective diferente
YA DISPONIBLE
Jim Carrey tuvo su primer gran protagónico al interpretar, en 1994, al particular y excéntrico detective Ace Ventura, quien encara la misión de encontrar a Snowflake, el delfín mascota del equipo de fútbol americano Miami Dolphins. Fue el lanzamiento de su carrera en la pantalla grande, secundado por Courteney Cox y Sean Young, con la dirección de Tom Shadyac.
Legalmente rubia
YA DISPONIBLE
Cuando Elle Woods, reina de una hermandad, es abandonada por su novio, quien se va a Harvard a estudiar derecho, se matricula en la misma universidad para recuperarlo. En un proceso de superación y autodescubrimiento, entiende que hay algo más en ella que su físico. Filme dirigido en 2001 por Robert Luketic, el triángulo central de esta comedia romántica lo integran Reese Witherspoon, Selma Blair y Luke Wilson. Dos años después llegó la secuela “Legalmente rubia 2”, en la cual la protagonista, tras ser despedida del estudio en el que trabajaba a raíz de su defensa de los derechos de los animales, lleva su causa a Washington. Las dos producciones ya están en el servicio de la N roja.
Escuela de Rock
YA DISPONIBLE
El guitarrista sin suerte Dewey Finn se convierte en un profesor de música reemplazante en una distinguida escuela y secretamente convierte a su clase en una banda de rock a la que le transmite el poder liberador del arte y la prepara para una competencia, pese a la resistencia de otros docentes y los padres de los alumnos. Un musical que hizo historia, con Jack Black dirigido por Richard Linklater y estrenado en 2003.
Oppenheimer
ESTRENA HOY
Múltiple ganadora de los Globo de Oro, los Critic’s Choice y los Oscar, la película se centra en la vida de Robert Oppenheimer, el físico teórico que desarrolló la bomba nuclear del Proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, en medio de crisis personales. El elenco lo integran Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek y Kenneth Branagh, con la dirección de Christopher Nolan.
Gente que conocemos en vacaciones
ESTRENA EL VIERNES
Poppy es espontánea y quiere explorar el mundo, mientras que Alex necesita un plan para todo y prefiere quedarse en casa con un buen libro. Por alguna razón y pese a ser muy diferentes, son los mejores amigos. Viven lejos, pero durante una década han pasado una semana de vacaciones de verano juntos. Emily Bader y Tom Blyth componen los personajes que se preguntan si serán la pareja perfecta en esta película romántica de Brett Haley.
Colección James Bond
ESTRENA EL JUEVES 15
Las 26 películas oficiales de la saga de James Bond pasan a integrar la colección de Netflix, desde la inicial “007: El satánico Dr. No” con Sean Connery hasta “007: Nunca digas nunca jamás”, con la despedida de Daniel Craig.
El botín
ESTRENA EL VIERNES 16
Matt Damon, Ben Affleck y Steven Yeun conforman el trío que lleva adelante esta película de acción y suspenso de Joe Carnahan. Cuando un equipo de policías de Miami descubren millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado, su confianza comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar.
Bastardos sin gloria
ESTRENA EL LUNES 19
Quentin Tarantino dirigió una de las grandes nuevas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, inspirada -según reconoció- en el espíritu de los spaghetti westerns y con elementos del humor negro, pero centrada en un grupo marginal de soldados estadounidenses que luchan sin reglas ni límites contra los nazis. Así, planean un ataque contra altos mandos del Tercer Reich en el estreno de una película de propaganda en la Francia ocupada. Brad Pitt, Christoph Waltz (ganó todos los premios posibles como mejor actor de reparto), Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Eli Roth, Diane Kruger y Daniel Brühl integran el elenco de esta producción.
Mamá por encargo
ESTRENA EL JUEVES 22
Cuando Kate se entera que es estéril, contrata a la inmadura Angie para que sea su sustituta en su embarazo de su deseado hijo, y mientras ambas mujeres se preparan para la maternidad, crean lazos especiales en esta comedia con Tina Fey, Amy Poehler y Greg Kinnear.
La Pantera Rosa
ESTRENA EL VIERNES 23
Steve Martin compone al despistado inspector Clouseau en la investigación del asesinato de un reconocido entrenador de fútbol y persigue al audaz villano que escapó con el diamante Pantera Rosa, en el relanzamiento de este personaje emblemático. Ese mismo día se lanza la secuela de este filme, en el cual Clouseau se une a un equipo de detectives -igual de ineptos que él- para atrapar al Tornado, un ladrón experto que saquea invaluables artefactos.
Perdidos en Tokio
ESTRENA EL JUEVES 29
Dos solitarios turistas -Charlotte, la esposa ignorada de un fotógrafo, y Bob, una estrella de cine en su ocaso que está filmando un comercial- encuentran consuelo haciéndose compañía el uno al otro en la bulliciosa Tokio. Escrita y dirigida por Sofia Coppola, s protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson.
El cautivo
ESTRENA EL JUEVES 29
Argelia, 1575. El joven preso Miguel de Cervantes recurre a su ingenio y habilidades narrativas para sobrevivir al cautiverio y planear un escape arriesgado. Una realización de Alejandro Amenábar protagonizada por Julio Peña, basada en la experiencia real del escritor durante los cinco años que estuvo preso.
Disney+
Tron: Ares
ESTRENA HOY
Dirigida por Joachim Rønning, es la nueva película de la saga “Tron”, con el enfrentamiento entre la inteligencia artificial y la humanidad a partir de un sofisticado programa que es enviado desde el mundo digital al real. Actúan Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson y Jeff Bridges.
Homo argentum
ESTRENA EL VIERNES 16
La película nacional más taquillera -y polémica- de 2025 está compuesta por 16 mini películas que van de uno a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas tiene como objetivo construir un caleidospio del ser argentino (principalmente porteño), con la aspiración de ser una reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y de crítica social. Es un homenaje a la época dorada del cine costumbrista italiano.
HBO Max
Cómo entrenar a tu dragón
YA DISPONIBLE
Versión live action de la película animada infantil, con Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker y Nick Frost, con dirección de Dean DeBlois, quienes recrean la historia de Hipo, un niño vikingo que desafía la tradición entre su pueblo y los dragones al entablar amistad con Chimuelo.
Cómplices del engaño
ESTRENA EL VIERNES
Gary Johnson es el sicario encubierto más buscado de Nueva Orleans. Es eficiente, ideal, con cero errores, siempre un profesional. Esto cambiará cuando rompa el protocolo para ayudar a una atractiva y desesperada mujer que intenta huir de su novio maltratador. Con Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio y Retta, dirigida y guionada por Richard Linklater.
El esquema fenicio
ESTRENA EL VIERNES 16
La última comedia negra y de espionaje dirigida por Wes Anderson y con un elenco coral con Benicio del Toro, Benedict Cumberbatch, Mia Threapleton, Riz Ahmed, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Bill Murray y F. Murray Abraham. La trama gira alrededor del traficante de armas Anatole Zsa-Zsa Korda, quien sobrevive al enésimo intento de asesinato en su contra y decide recomponer relaciones con su hija, la novicia católica Hermana Liesl.
Harpía: Acecho maligno
ESTRENA EL VIERNES 23
Cuando quedó embarazada, Harper ya sabía que tener un hijo no iba a ser tarea fácil. Lo que no esperaba es que iba a tener que lidiar con una presencia maligna que habita en la granja familiar desde hace generaciones. Katie Parker y Cobin Bernsen protagonizan esta terrorpifica historia de fantasmas de Ángela Gulner.
Amazon Prime Video
Sigue mi voz
YA DISPONIBLE
Tras una crisis de salud mental que la mantiene en casa 76 días, Klara se refugia en su programa de radio favorito. Cuando se pregunta si es posible enamorarse de una voz, deberá enfrentar sus miedos y volver a salir al mundo en este filme de Pablo Santidrián e Inés Pintor, con Berta Castañé, Jae Woo Yang y Claudia Traisac.
Lecciones de un pingüino
YA DISPONIBLE
Basada en una historia real, Peter Cattaneo llevó a la pantalla (con las actuaciones de Steve Coogan, Jonathan Pryce y Björn Gustafsson), la historia de un inglés desilusionado que llega a la Argentina para trabajar en una escuela. Su vida cambia al rescatar a un pingüino, cuya compañía lo lleva a redescubrir la empatía y la amistad.
Guerra oculta
ESTRENA EL VIERNES
Un grupo de oficiales queda atrapado en un laberinto secreto tras la fuga de un prisionero brillante y letal, y pronto descubren que es el inicio de un plan devastador. Con Jason Clarke, Michelle Monaghan y Jai Courtney, esta película de 2022 es dirigida por Sophia Banks.
Romper el círculo
ESTRENA EL VIERNES
Lily Bloom se muda a Boston para cumplir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro con el neurocirujano Ryle despierta una intensa conexión, pero al enamorarse surgen señales violentas de su pasado. La reaparición de su primer amor lo cambia todo. De Justin Baldoni y con Blake Lively, Justin Baldoni y Jenny Slate.
Sentencia de muerte
ESTRENA EL MIÉRCOLES 14
Con una recompensa por sus cabezas, Isaac Sarr y Kyrah Owens huyen con su hijo de una unidad militar enviada para liquidarlos por los secretos que saben. La huida se convierte en una guerra sin cuartel contra su pasado. Kerry Washington y Omar Sy estan dirigidos por Joe Carnahan.
Papá x dos
ESTRENA EL VIERNES 16
Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Lucas Akoskin conforman un triángulo especial, cuando la joven anuncia que está embarazada, pero que el padre no es su actual pareja, sino su ex. Los tres inician una convivencia inesperada que desata una divertida guerra.
Bailarina
ESTRENA VIERNES 23
Eve Macarro es una asesina criada por la Ruska Roma, la organización que entrenó a John Wick. Busca al responsable del asesinato de su padre, mientras enfrenta las reglas de la Alta Mesa y del Hotel Continental, donde descubre secretos de su pasado. Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Anjelica Huston y Gabriel Byrne conforman el elenco, con la dirección de Len Wiseman.
Equipo Demolición
ESTRENA EL MIÉRCOLES 28
Comedia de acción con Jason Momoa y Dave Bautista como dos medio hermanos distanciados, que se reúnen tras la muerte de su padre. Al buscar la verdad, salen a la luz secretos y una conspiración que amenaza a su familia, en la trama ambientada en Hawái que dirige Ángel Manuel Soto.