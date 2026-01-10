"Emily en París" tendrá una sexta temporada: ¿cuál será el próximo destino?

Netflix confirmó oficialmente la sexta temporada de Emily en París, la serie que se convirtió en un fenómeno global desde su estreno y que, al mismo tiempo, despertó críticas por la forma en que retrata a la capital francesa.
Lanzada en 2020 y creada por Darren Star, la producción protagonizada por Lily Collins acumula cinco temporadas y mantiene un alto nivel de audiencia. La más reciente se estrenó el 18 de diciembre de 2025 y cerró con un final abierto que reavivó el entusiasmo de sus seguidores.
La historia sigue a Emily Cooper, una joven estadounidense dedicada al marketing que se muda a París una ciudad que se destaca por su cultura, moda, gastronomía y arte.
A lo largo de la serie, la protagonista construye vínculos, atraviesa choques culturales y redefine sus prioridades personales. La historia combina romance, comedia y glamour con escenarios icónicos de ciudades como París y Roma.
Qué mostró la quinta temporada y hacia dónde va la historia
Una vez más, Emily Cooper se lanza a nuevas aventuras y se muda temporalmente a Roma para para liderar la apertura de una oficina de la agencia Grateau. En ese contexto conoce a Marcello Muratori, un influyente empresario del mundo de la moda italiana, con quien inicia un romance que vuelve a poner en primer plano su vida sentimental.
A la par, se presentan nuevos desafíos laborales que impulsan su crecimiento profesional y refuerzan la posibilidad de quedarse en Italia. Sin embargo, el pasado sigue llamando desde París: vínculos inconclusos, decisiones postergadas y decepciones que aún pesan y la obligan a replantearse qué quiere, dónde pertenece y hacia dónde dirigir su futuro.
La quinta temporada cerró con un final intenso, marcado por conflictos abiertos y giros inesperados, que dejaron en claro que la historia de Emily Cooper todavía no ha terminado.
De cara a la próxima temporada, se espera que la protagonista viaje a Grecia para reencontrarse con Gabriel (personaje central en la historia) y reavivar una relación clave en el desarrollo de la serie.