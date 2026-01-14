Refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla

Salud fortalece la atención en puntos claves

La cartera sanitaria reforzó también la atención en las villas veraniegas de toda la provincia por la gran afluencia de turistas en temporada de vacaciones. Al respecto, Luis Medina Ruiz, ministro de Salud, comentó que actualmente está instalado un tráiler de salud en El Cadillal, donde se ofrece atención de enfermería reforzada los sábados y domingos, además de un móvil de consultorios externos en La Trinidad. Además, durante esta semana otra tráiler está en Medinas, donde atienden a quienes requieran una consulta con endocrinólogo, cardiólogo o neurólogo.