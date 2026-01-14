Secciones
Refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla

Ricardo Cortés, referente del Programa de Inmunizaciones, detalló a quiénes está indicada y cuáles son las principales recomendaciones.

INDICACIÓN. Los mayores de 60 años que desean acceder a la dosis deben presentar un pedido médico.
Hace 11 Min

El aumento sostenido de tucumanos que eligen Brasil como destino turístico encendió las alertas sanitarias y disparó una alta demanda de la vacuna contra la fiebre amarilla. Así lo confirmó Ricardo Cortés, referente del Programa de Inmunizaciones de la provincia, quien remarcó la importancia de planificar la vacunación con anticipación y de asesorarse según el destino específico.

“Estamos atravesando un momento muy demandante porque muchos tucumanos viajan a Brasil, que es una de las consultas más frecuentes. En la mayoría de las zonas de ese país la vacuna contra la fiebre amarilla es necesaria, con excepción de una región del nordeste donde se encuentran Natal y Maceió”, explicó.

El especialista aclaró que se trata de una vacuna del viajero, por lo que su aplicación requiere turnos programados y un interrogatorio previo, ya que presenta precauciones y contraindicaciones. “No está recomendada en menores de seis meses ni en personas inmunosuprimidas, y en mayores de 60 años se evalúa especialmente el riesgo-beneficio”, indicó.

En ese sentido, recordó que quienes superan los 60 años y deciden vacunarse deben presentar certificado médico y firmar un consentimiento informado, ya que existe una baja probabilidad de complicaciones. “Es una vacuna segura, pero como es viral atenuada, puede generar efectos adversos en grupos específicos”, aclaró.

Otro punto clave para los viajeros es el tiempo de aplicación: la vacuna debe colocarse al menos 10 días antes del viaje, ya que recién entonces el certificado internacional adquiere validez. “En los países donde se exige controlan la fecha y si no se cumple ese plazo, la vacuna no es considerada vigente”, advirtió.

ELEGIDO. Brasil es uno de los sitios más visitados por argentinos este año.

Cortés destacó además que, aprovechando la consulta, se está aplicando en simultáneo la vacuna contra el dengue, teniendo en cuenta la alta circulación del virus en Brasil. “Es más probable contagiarse dengue que fiebre amarilla en ese país. Por eso aplicamos ambas vacunas juntas cuando corresponde”, señaló, y recordó que la provincia adquirió 200.000 dosis para completar los esquemas.

En cuanto a la duración de la protección, fue contundente: “la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida. Desde 2016 no se requieren refuerzos y ningún país puede exigir una segunda dosis”.

Por otro lado, Cortés remarcó que es preciso no olvidar la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas y el adelanto de la segunda dosis de la triple viral en niños nacidos desde julio de 2024, una medida tomada ante el aumento de casos de sarampión en la región y en América del Norte.

“Vacunarse es una decisión individual que tiene un impacto colectivo -apuntó Cortes-. Para los tucumanos que viajan, informarse y cumplir con las recomendaciones es fundamental para cuidar su salud y la de todos”.

En Tucumán

Salud fortalece la atención en puntos claves

La cartera sanitaria reforzó también la atención en las villas veraniegas de toda la provincia por la gran afluencia de turistas en temporada de vacaciones. Al respecto, Luis Medina Ruiz, ministro de Salud, comentó que actualmente está instalado un tráiler de salud en El Cadillal, donde se ofrece atención de enfermería reforzada los sábados y domingos, además de un móvil de consultorios externos en La Trinidad. Además, durante esta semana otra tráiler está en Medinas, donde atienden a quienes requieran una consulta con endocrinólogo, cardiólogo o neurólogo.

Temas Vacaciones de verano
