Bandas cambiarias: cuál es el techo que podría alcanzar el dólar a fines de febrero

Desde la autoridad monetaria señalan que, si se concreta una remonetización moderada, la base monetaria podría crecer del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia el cierre del año. Este objetivo sería alcanzable si las compras de divisas llegan a los U$S10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. En un escenario donde la preferencia por el peso aumente un punto porcentual del PBI, el volumen de reservas acumuladas podría trepar hasta los U$S17.000 millones.