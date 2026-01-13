Bandas cambiarias: cuál es el techo que podría alcanzar el dólar a fines de febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de diciembre se ubicó en el 2,8%. Con este dato, y luego de la puesta en marcha de la nueva modalidad de ajuste de las bandas cambiarias, ya es posible estimar el valor eventual del dólar mayorista para febrero.
Según la información oficial y tomando como referencia el nivel de cierre de diciembre, el techo de la banda cambiaria para fines de febrero se ubicaría en torno a los $1.607. A lo largo del año, este límite se irá actualizando en función de la dinámica de los precios.
La modificación fue implementada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de fortalecer la acumulación de reservas y ordenar el frente externo. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la autoridad monetaria intervendrá en caso de que el dólar mayorista supere el límite superior de la banda.
Para los meses siguientes, el esquema prevé un ajuste progresivo. Si se toman las estimaciones de inflación de las consultoras relevadas por el Banco Central en el REM, para marzo el techo de la banda podría alcanzar los $1.639.
El esquema de bandas cambiarias que entró en vigencia este año
El nuevo sistema entró en vigencia el 1° de enero de 2026 y toma como referencia el índice de inflación mensual que difunde el Indec, aunque con un rezago de dos meses. En la modalidad anterior, tanto el piso como el techo de la banda cambiaria se actualizaban a un ritmo fijo del 1% mensual.
Con esta dinámica, la política cambiaria apunta a otorgar previsibilidad al mercado y a limitar la volatilidad del tipo de cambio. En paralelo, el BCRA avanza con un programa de compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con el objetivo de recomponer reservas internacionales, incluso cuando el dólar no se acerque al piso de la banda.
Desde el 5 de enero, fecha en la que comenzó este plan, la entidad sumó U$S273 millones y acumuló seis jornadas consecutivas de intervenciones positivas, según el reporte diario del organismo. Este desempeño implica un promedio cercano a los U$S40 millones por día, consignó Infobae.
En ese contexto, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó U$S372 millones y cerró la última jornada en USD 44.768 millones. Parte de este incremento se explicó por la valorización de activos, con el oro alcanzando un máximo histórico de U$S4.622 por onza, lo que también tuvo impacto en el balance de reservas.
Las estimaciones oficiales indican que las compras de divisas durante 2026 podrían ubicarse en un rango de entre U$S10.000 millones y U$S17.000 millones, dependiendo del proceso de remonetización de la economía.
Según declaraciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, el ritmo de acumulación de reservas estará determinado casi exclusivamente por la evolución de la demanda de dinero y el nivel de liquidez existente en el mercado cambiario.
Desde la autoridad monetaria señalan que, si se concreta una remonetización moderada, la base monetaria podría crecer del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia el cierre del año. Este objetivo sería alcanzable si las compras de divisas llegan a los U$S10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. En un escenario donde la preferencia por el peso aumente un punto porcentual del PBI, el volumen de reservas acumuladas podría trepar hasta los U$S17.000 millones.