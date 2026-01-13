Secciones
Tres rituales para protegerte de las energías negativas del martes 13

Del origen histórico de la creencia a los métodos de protección: una guía de rituales sencillos con elementos naturales para transitar el día con equilibrio.

Hace 2 Hs

Hay un tono de mística y metafísica en torno al martes 13. Sobre todo los supersticiosos viven la coincidencia de los días martes con el número 13 en el calendario de una manera especial. Para evitar la llamada mala suerte que algunos actos pueden desencadenar durante estas jornadas, existe un sinfín de rituales de protección.

Las creencias populares, que datan de hace décadas, condicionan el estilo de vida de muchas personas, haciéndoles pensar que son más susceptibles a ciertos fenómenos o eventos comunes diarios. Pero el martes 13 tiene un origen cultural e histórico relacionado a un antiguo dicho. Por una parte, martes está relacionado a Marte, dios romano de la guerra.

El 13, por su parte, se asocia al cristianismo. Los apóstoles de la Última Cena eran 13, pero Judas Iscariote traicionó a Jesús. En la mitología nórdica, además, Loki fue el invitado número 13 al banquete de dioses y terminó ocasionando una tragedia. En general, el 13 rompe con la “perfección” del número 12: los meses, los apóstoles, los signos del zodíaco.

Dos rituales para protegerse de las malas energías el martes 13

Ritual solar de intención: activar voluntad y claridad

Se trata de un ritual ideal para realizar a la mañana o al mediodía. Necesitarás buscar unos minutos de sol directo que no te afecte la vista. Exponé el rostro o las manos y cerrá los ojos. Respirá profundo tres veces y repetí en voz baja o mentalmente: “Suelto lo que ya no vibra conmigo. Activo mi fuerza vital y mi claridad interior”. El objetivo no es “pedir”, sino ordenar la intención. El sol funciona como anclaje de foco y dirección, cualidades asociadas a Marte.

Ritual con agua: limpieza y corte consciente

Este es un ritual perfecto para hacer en cuerpos de agua. Funciona tanto en ríos, mares, piletas o en casa en la ducha. Antes de ingresar al agua, apoyá tus manos en tu pecho. Internamente, mencioná lo que querés soltar e intencionalo: pensamientos, vínculos, emociones y hábitos. Pensá en lo que debe irse. Al ingresar al agua, imaginá que el líquido se lleva lo que ya no te sirve o no necesitás sostener. En este sentido, el ritual busca ayudarte a cerrar ciclos.

Ritual de la vela blanca: para la calma constante

Es un ritual que puede hacerse desde cualquier sitio, por la mañana o por el atardecer. Buscá un momento de calma y prendé una vela blanca y un sahumerio. Mientras lo hacés, respirá profundo tres veces. Tomá también una hoja de laurel o un poco de sal. En voz alta o mentalmente, pronunciá: “Me libero de las malas energías y me rodeo de protección y calma”. Rodeate con el humo del sahumerio de pies a cabeza y dejá un vaso con agua cerca de la vela durante unos minutos. El agua absorbe las energías pesadas. Durante el día, además, evitá discusiones innecesarias.

