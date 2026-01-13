Tres rituales para protegerte de las energías negativas del martes 13

Es un ritual que puede hacerse desde cualquier sitio, por la mañana o por el atardecer. Buscá un momento de calma y prendé una vela blanca y un sahumerio. Mientras lo hacés, respirá profundo tres veces. Tomá también una hoja de laurel o un poco de sal. En voz alta o mentalmente, pronunciá: “Me libero de las malas energías y me rodeo de protección y calma”. Rodeate con el humo del sahumerio de pies a cabeza y dejá un vaso con agua cerca de la vela durante unos minutos. El agua absorbe las energías pesadas. Durante el día, además, evitá discusiones innecesarias.