Martes 13: por qué se considera un día de mala suerte y cómo protegerte

Las referencias oscuras a este número no se agotan ahí: la carta número 13 del mazo de Tarot es la Muerte, y el 13 es “la yeta” en la tabla de los sueños tradicional que se usa para apostar en la lotería. Lo antiguo de esta aversión por el número 13 lleva a varios a realizar esfuerzos para no encontrárselo. Incluso, hay edificios que se saltean el piso y, durante mucho tiempo, fue tradición tener a mano un invitado para sumar en caso de que los comensales a una mesa sumaran 13 personas. De hecho, aún hoy hay quienes no se sientan a la mesa si las sillas ocupadas alcanzan esta cifra, asociada hace tanto a la mala suerte.