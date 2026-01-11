Supersticiones argentinas y creencias del martes 13: qué no hacer

La fecha se distingue entre países para determinar el día de la mala suerte. Mientras que en algunos el 13 debe coincidir con un martes, en otros, con un viernes. En los países anglosajones, la creencia tiene origen en la popular película de terror “Viernes 13”, que presenta a un asesino que aterroriza a la población. En los países de habla latina, en cambio, se relaciona al conocido refrán que sugiere que en martes 13 “no te cases ni te embarques”.