Supersticiones argentinas y creencias del martes 13: qué no hacer

El 2026 empieza mal para los supersticiosos y es que la semana que llega en apenas unos días tendrá el primer martes 13 del año. Aunque para muchos este día es uno más en la semana laboral, para muchos implica algo diferente: una serie de normas extendidas y creencias populares que hablan sobre una alteración en la suerte de todas las actividades que se realizan durante la jornada.
La fecha se distingue entre países para determinar el día de la mala suerte. Mientras que en algunos el 13 debe coincidir con un martes, en otros, con un viernes. En los países anglosajones, la creencia tiene origen en la popular película de terror “Viernes 13”, que presenta a un asesino que aterroriza a la población. En los países de habla latina, en cambio, se relaciona al conocido refrán que sugiere que en martes 13 “no te cases ni te embarques”.
Martes 13 en Argentina: creencias y mitos
En Argentina el refrán pesa fuerte desde hace muchos años y hace referencia a que deben evitarse tanto matrimonios como viajes en estos días. Según las creencias de generaciones anteriores, empezar proyectos en martes 13 asegura inestabilidad y contratiempos. Por eso, durante años muchas personas se negaron a tomar decisiones relevantes en sus vidas en estos días.
Otras actividades que se recomienda no hacer en estos días son pasar por debajo de una escalera o cruzarse con un gato negro. En este día, estas creencias adquieren un peso especial aunque suelen tenerse presentes durante todo el año. Para evitar la mala fortuna que representan estos actos, las personas incluso tienden a cambiarse de vereda o realizar pequeños gestos protectores.
No romper espejos, no barrer de noche, no dejar cuchillos encimados y cruzados, no apoyar bolsos o carteras en el suelo son otras de las actividades “prohibidas” los martes 13.
Rituales para protegerse de la mala suerte el martes 13
La creencia popular dice que, así como hay malas energías que predominan durante este día, también hay actos poderosos que protegen a las personas del infortunio y la desdicha. Para escudarse de lo malo que puede llegar, también existen muchos rituales o prácticas personales como encender una vela blanca en casa, bajo la creencia de que el color blanco ahuyenta la negatividad.