Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Aunque en el imaginario colectivo surge esta imagen de que los infartos ocurren de manera súbita, el cuerpo emite avisos mucho antes. Esto lo reveló un estudio internacional publicado en el Journal of the American College of Cardiology, que analizó más de 9 millones de historias clínicas en Corea del Sur y cerca de 7.000 en Estados Unidos. La conclusión de la investigación determinó una tendencia generalizada entre todos los casos, al descubrir que todos presentaban uno o más factores clásicos.