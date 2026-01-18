Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano

Los ejercicios ideales para quemar grasa en casa

Aunque la rutina sea breve, una intensidad moderada o alta contribuye a mantener elevado el ritmo cardíaco y respiratorio durante más tiempo, lo que favorece la quema de calorías y la reducción de grasa corporal. Para lograrlo, se recomienda combinar actividad aeróbica y de fuerza a través de los siguientes ejercicios: