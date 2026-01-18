Secciones
Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano

Se trata de una rutina corta pero intensa, que combina ejercicios cardiovasculares con movimientos de fuerza.

Hace 6 Hs

Con la llegada del verano y las altas temperaturas en Tucumán, muchas personas buscan alternativas para realizar actividad física sin salir de casa. Existen ejercicios sencillos que pueden realizarse en el hogar, sin equipamiento especial, y que ayudan a quemar grasa. 

Una de las principales ventajas de este tipo de entrenamiento es su flexibilidad: puede hacerse en cualquier momento del día y adaptarse a distintos niveles de exigencia.

Se trata de una rutina corta pero intensa, que combina ejercicios cardiovasculares con movimientos de fuerza. Esa combinación permite que, aun con entrenamientos breves, los resultados sean comparables a los de rutinas más extensas.

Distintos estudios señalan que la clave para obtener resultados está en la intensidad del entrenamiento. Elevar el nivel de exigencia es fundamental; por ejemplo, realizar circuitos con ejercicios de 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso, repitiéndolos durante varias rondas consecutivas.

Los ejercicios ideales para quemar grasa en casa

Aunque la rutina sea breve, una intensidad moderada o alta contribuye a mantener elevado el ritmo cardíaco y respiratorio durante más tiempo, lo que favorece la quema de calorías y la reducción de grasa corporal. Para lograrlo, se recomienda combinar actividad aeróbica y de fuerza a través de los siguientes ejercicios:

1. Jumping jacks: consisten en saltar abriendo las piernas y los brazos. Hacé tres series de 30 segundos.

2. Sentadillas con salto: similares a la sentadilla tradicional, pero con un salto al subir. Hacé tres series de 10 a 12 repeticiones.

3. Mountain climbers o escaladores: en posición de plancha, llevá las rodillas al pecho y alternalas rápidamente. Hacé una serie de 20.

4. Burpees: combinan una sentadilla, una plancha, una flexión y un salto en un solo movimiento. Hacé una serie de 4 a 10 repeticiones.

5. Plancha: mantené el cuerpo recto, apoyándote en los antebrazos y las puntas de los pies. Sostené la posición entre 30 y 60 segundos.

6. Abdominales en bicicleta: acostate y llevá el codo a la rodilla contraria, alternando ambos lados del cuerpo.

7. Zancadas: da un paso largo hacia adelante y flexioná ambas rodillas formando un ángulo recto, alternando las piernas.

