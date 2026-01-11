Violento asalto: un ladrón atacó a un niño para robarle su celular en el barrio 2.600 Viviendas

Un joven de 23 años estará 20 días en prisión preventiva por haber golpeado a un niño de 10 años para robarle su celular en el barrio 2.600 Viviendas.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Feria que dirige Mariana Rivadeneira. Siguiendo la teoría del Ministerio Público, el 7 de enero, alrededor de las 22.30, el pequeño estaba jugando en la puerta de su casa cuando fue abordado por el imputado.
“El delincuente intentó quitarle su teléfono celular, generándose un forcejeo en el cual el atacante golpeó al niño para lograr su cometido. Ante los gritos de auxilio de la víctima, su madre y su padrastro salieron de la vivienda e iniciaron una persecución con la colaboración de vecinos de la zona, logrando reducir al sospechoso a pocos metros del lugar y recuperar el dispositivo, mientras se daba aviso al personal policial”, explicó la auxiliar de fiscal Jessie Luz García.
Por el hecho, el ladrón fue imputado como autor del delito de tentativa de robo simple. García solicitó que fuera sometido a 60 días de prisión preventiva para cautelar el proceso e informó que el acusado cuenta con múltiples causas y condenas efectivas cumplidas. “Esto demuestra una clara falta de adaptación a las normas de convivencia, lo que configura un latente peligro de fuga ya que de ser hallado culpable enfrentará una pena de prisión efectiva”, argumentó.
Sin embargo, el juez interviniente hizo lugar a la medida de coerción de mayor intensidad, pero la dispuso por el plazo de 20 días.