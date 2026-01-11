Violento asalto: un ladrón atacó a un niño para robarle su celular en el barrio 2.600 Viviendas

“El delincuente intentó quitarle su teléfono celular, generándose un forcejeo en el cual el atacante golpeó al niño para lograr su cometido. Ante los gritos de auxilio de la víctima, su madre y su padrastro salieron de la vivienda e iniciaron una persecución con la colaboración de vecinos de la zona, logrando reducir al sospechoso a pocos metros del lugar y recuperar el dispositivo, mientras se daba aviso al personal policial”, explicó la auxiliar de fiscal Jessie Luz García.