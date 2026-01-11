Secciones
Emergencia en La Patagonia: ¿los incendios son intencionales?

Siguen afectando a las localidades de El Hoyo, Epuyén y sectores cercanos a Maitén.

EN EL AIRE. Un avión hidrante, Boeing 737 Fireliner, trabaja en la zona. EN EL AIRE. Un avión hidrante, Boeing 737 Fireliner, trabaja en la zona.
Los incendios forestales atraviesan una de sus etapas más críticas en la cordillera de Chubut. El fuego avanza sin control en zonas de bosque nativo y áreas pobladas, mientras el Gobierno provincial sostiene que el foco habría sido provocado de manera intencional.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió en conferencia que en las últimas horas que el fuego modificó su dinámica y se volvió más agresivo. Hasta el momento, las llamas respondían a un patrón cíclico que daba alivio en la noche. Esa lógica se quebró la madrugada de ayer: “habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.

Incendios en Chubut: por el avance del fuego, ordenan la autoevacuación preventiva de El Pedregoso

Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones favorecen la propagación en el bosque centenario. El operativo fue reforzado, aunque el frente principal sigue fuera de control. “Hasta ahora hay 11 viviendas quemadas y avanza sobre bosques nativos en el sentido de la localidad de Maitén, que integra la comarca andina”, precisó Iturrioz. En ese marco, aseguró que El Hoyo y Epuyén continúan protegidos por los equipos de emergencia. “El Hoyo tiene algunas zonas afectadas, pero lo resguardan los brigadistas, al igual que Epuyén”, afirmó. “Hay gente que trabaja 15 o 16 horas por día, algunos más, y necesitan un recambio”, señaló, al confirmar la llegada de 63 brigadistas de Córdoba. También recordó un antecedente cercano: “el último incendio que hubo con estas características en 2021 tardó un mes en extinguirse totalmente”.

Intencionalidad

La investigación judicial apunta a un origen criminal. “Los peritajes tienen tres partes. Una es la inicial, donde se toman las primeras muestras y se ubica el punto cero, ahí se detectó, según el perito, acelerante e hidrocarburos”, explicó el ministro. Aunque una instancia intermedia no fue concluyente, afirmó que la pericia de laboratorio confirmó la hipótesis. “Tenemos ya acreditado que fue intencional”, aseguró y remarcó el impacto ambiental: “el daño es inconmensurable. Generaciones de chubutenses no van a conocer el bosque como nosotros lo conocimos, con más de mil años de crecimiento”.

Chubut: el Gobierno vinculó los incendios forestales con la presencia de grupos autoproclamados mapuches

