Emergencia en La Patagonia: ¿los incendios son intencionales?

Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones favorecen la propagación en el bosque centenario. El operativo fue reforzado, aunque el frente principal sigue fuera de control. “Hasta ahora hay 11 viviendas quemadas y avanza sobre bosques nativos en el sentido de la localidad de Maitén, que integra la comarca andina”, precisó Iturrioz. En ese marco, aseguró que El Hoyo y Epuyén continúan protegidos por los equipos de emergencia. “El Hoyo tiene algunas zonas afectadas, pero lo resguardan los brigadistas, al igual que Epuyén”, afirmó. “Hay gente que trabaja 15 o 16 horas por día, algunos más, y necesitan un recambio”, señaló, al confirmar la llegada de 63 brigadistas de Córdoba. También recordó un antecedente cercano: “el último incendio que hubo con estas características en 2021 tardó un mes en extinguirse totalmente”.