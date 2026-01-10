Secciones
Narcomenudeo en Río Chico: secuestran 133 bochas de cocaína

Las dosis estaban listas para la venta.

En el marco de un allanamiento realizado en la comuna El Polear (Río Chico), personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas secuestró 133 bochitas de cocaína listas para la venta y aprehendió a un hombre de 28 años.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves pasado, luego de las 13. Policías de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur se dirigieron a un domicilio para cumplir con una medida judicial ordenada por una investigación de robo. Durante el registro del inmueble, los policías encontraron 133 envoltorios con cocaína, una balanza digital, dos teléfonos celulares y $23.200 en efectivo.

A partir de los hallazgos, y ante la presunción de que en el lugar funcionaba un punto de venta de estupefacientes, se dio intervención a la Fiscalía de Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción.

Desde la Unidad Fiscal se ordenó el secuestro de la droga y se convalidó la aprehensión del sospechoso.

