Narcomenudeo en Río Chico: secuestran 133 bochas de cocaína

El procedimiento se llevó a cabo el jueves pasado, luego de las 13. Policías de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur se dirigieron a un domicilio para cumplir con una medida judicial ordenada por una investigación de robo. Durante el registro del inmueble, los policías encontraron 133 envoltorios con cocaína, una balanza digital, dos teléfonos celulares y $23.200 en efectivo.