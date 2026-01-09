Intentó robarle la bici a un niño y lo amenazó con un cuchillo en Lomas de Tafí

Un menor de edad fue amenazado con un destornillador por un joven de 18 años que intentó robarle la bicicleta en Lomas de Tafí. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Raúl Alfonsín y Francisco Jaldo, cuando el niño circulaba junto a su padre. Según la acusación, el imputado habría amenazado al menor con la herramienta y lo habría intimidado con apuñalarlo si no entregaba el rodado. Tras apoderarse de la bicicleta, intentó darse a la fuga, pero fue perseguido por el padre de la víctima y reducido con la colaboración de vecinos hasta la llegada de la policía.