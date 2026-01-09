Intentó robarle la bici a un niño y lo amenazó con un cuchillo en Lomas de Tafí

Un menor de edad fue amenazado con un destornillador por un joven de 18 años que intentó robarle la bicicleta en Lomas de Tafí. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Raúl Alfonsín y Francisco Jaldo, cuando el niño circulaba junto a su padre. Según la acusación, el imputado habría amenazado al menor con la herramienta y lo habría intimidado con apuñalarlo si no entregaba el rodado. Tras apoderarse de la bicicleta, intentó darse a la fuga, pero fue perseguido por el padre de la víctima y reducido con la colaboración de vecinos hasta la llegada de la policía.
A partir de lo ocurrido, el martes 6 de enero se llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas de coerción, a pedido del Ministerio Público Fiscal.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Feria, a cargo de José Sanjuán. La auxiliar de fiscal Jimena Castro expuso la teoría del caso e imputó al detenido como autor del delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma.
Además solicitó su prisión preventiva por 30 días, al considerar la gravedad del hecho y los riesgos procesales. Finalmente, la jueza interviniente hizo lugar al planteo y ordenó el traslado del imputado a una unidad penitenciaria.