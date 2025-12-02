Secciones
Seguridad

Una mujer acusó a su sobrina de “robarle el marido” y la atacó en plena calle

La agresión sucedió en Santiago del Estero y fue filmada por los vecinos.

Hace 1 Hs

Una violenta pelea entre tía y sobrina en la localidad santiagueña de Monte Quemado quedó registrada en video y se viralizó en las últimas horas. La mujer mayor acusó a la joven de “robarle el marido” y la atacó brutalmente en plena vía pública.

La agresión ocurrió en Monte Quemado y fue filmada por los vecinos

El escándalo se desató este lunes por la mañana en el centro de Monte Quemado, capital del departamento Copo. Según informaron medios locales, ambas mujeres —de apellido Navarro— comenzaron a discutir hasta que la situación escaló rápidamente hacia la violencia.

Un vecino que presenció la escena grabó el momento exacto en que las dos se tomaron de los pelos y se golpearon en el medio de la calle. El video se difundió masivamente en redes sociales.

“Te metiste con mi marido”: el inicio de la pelea familiar

Todo comenzó cuando la tía acusó a su sobrina de mantener una relación con su esposo. En las imágenes se observa a una de las mujeres arrodillada sobre el asfalto, mientras la otra la inmoviliza tomándola del cabello.

Testigos aseguraron que la pelea incluyó golpes de puño y que varias personas intervinieron para intentar separarlas. A pesar del violento ataque, la mujer que inició la discusión habría sido quien terminó más golpeada.

Ambas radicaron denuncias y la Justicia intervino

Tras la pelea, tía y sobrina acudieron a la comisaría del departamento Copo para radicar sus respectivas denuncias.

El fiscal de turno, Gabriel Gómez, imputó a la sobrina por el delito de “lesiones leves” y ordenó que se presente a declarar este martes. Además, dispuso medidas de restricción de acercamiento e impedimento de contacto entre ambas para evitar nuevos incidentes.

