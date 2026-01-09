Secciones
Donald Trump aseguró que Estados Unidos decidirá qué petroleras podrán operar en Venezuela

El mandatario republicano recibió a más de una veintena de representantes de empresas del sector en la Casa Blanca.

Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su administración definirá qué compañías podrán operar en Venezuela y que será el único intermediario entre las empresas y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar -en Venezuela-, vamos a cerrar el acuerdo”, afirmó el republicano al recibir a más de una veintena de representantes de empresas del sector en la Casa Blanca.

También fue enfático al advertir que las negociaciones no deberán realizarse directamente con Caracas. “Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, sostuvo.

Señaló que uno de los principales cambios será la garantía de seguridad para las compañías interesadas en invertir. “Y tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar -en Venezuela- es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total”, enfatizó.

El presidente estadounidense recibió en la Casa Blanca a directivos de las principales compañías petroleras para abordar la reconstrucción de la industria del petróleo en Venezuela. Poco antes del encuentro, destacó en su red Truth Social la magnitud de la convocatoria y aseguró que “las mayores compañías petroleras del mundo” participarían de la reunión. “Todos quieren asistir”, agregó.

En la reunión participaron representantes de Repsol, Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp, entre otras compañías del sector energético.

Temas Venezuela Estados Unidos de AméricaDonald TrumpDelcy Rodríguez
