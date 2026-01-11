Reforma laboral: por qué el Gobierno de Javier Milei demoraría la aplicación de los cambios clave

Como el proyecto no establece con qué recursos se compensaría la menor recaudación (derivada de los alivios impositivos y previsionales), el Gobierno busca que el Congreso le delegue la facultad de definir el momento oportuno para su aplicación. Esta cláusula fue incorporada a último momento en el Senado, a través del dictamen firmado en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que conducen La Libertad Avanza.