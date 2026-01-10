El Gobierno redefine su estrategia por la Reforma Laboral

En Casa Rosada se muestran conformes con la división de tareas que se consolidó durante los últimos meses y confían en poder replicar ese esquema, aunque con algunos ajustes tras las desprolijidades que se registraron en la última sesión. “El esquema funciona: Patricia maneja en el Senado y pide ayuda cuando la necesita. Lo mismo hace Menem en Diputados”, explicó un funcionario del oficialismo a Infobae. Y agregó: “Adorni en la coordinación y en la validación de las definiciones, Santilli en coordinación con los gobernadores y Santiago opinando sobre estrategia. Todo bajo la supervisión de Karina (Milei). Por ahora, lujo”.