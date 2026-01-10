El Gobierno redefine su estrategia por la Reforma Laboral

Pasada la primera quincena del año, la mesa política alineada con el presidente Javier Milei volverá a reunirse para definir la estrategia legislativa con la que el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para aprobar la Reforma Laboral en febrero. El encuentro, previsto para el viernes 16 próximo, tendrá como objetivo sintetizar las distintas posiciones que conviven dentro del espacio libertario y ordenar las negociaciones parlamentarias de cara a un debate que el Gobierno considera central para su agenda.
La convocatoria reunirá nuevamente a los dirigentes que fueron clave para la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal. La reunión se realizará en las oficinas del Ministerio del Interior, donde Manuel Adorni recibirá a Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín y Eduardo Menem, Santiago Caputo y al secretario de Asuntos Estratégicos de su área, Ignacio Devitt. No se descarta la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien suele sumarse de manera ocasional a este tipo de encuentros.
En Casa Rosada se muestran conformes con la división de tareas que se consolidó durante los últimos meses y confían en poder replicar ese esquema, aunque con algunos ajustes tras las desprolijidades que se registraron en la última sesión. “El esquema funciona: Patricia maneja en el Senado y pide ayuda cuando la necesita. Lo mismo hace Menem en Diputados”, explicó un funcionario del oficialismo a Infobae. Y agregó: “Adorni en la coordinación y en la validación de las definiciones, Santilli en coordinación con los gobernadores y Santiago opinando sobre estrategia. Todo bajo la supervisión de Karina (Milei). Por ahora, lujo”.
Gestiones
El jefe de Gabinete se mantuvo activo durante el inicio del año, aunque sin pasar por Balcarce 50, y fue quien decidió adelantar la reunión que originalmente estaba prevista para el lunes 19 de enero. Otro de los funcionarios con fuerte presencia en Casa Rosada durante los primeros días del año fue Santilli, que este miércoles activó una serie de rondas con gobernadores que continuarán la semana próxima.
Luego de visitar Chubut y comprometerse a atender distintos reclamos provinciales, Santilli tiene previsto viajar este lunes a Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero. Más tarde, el jueves, cerrará la semana en Mendoza, donde mantendrá un encuentro con Alfredo Cornejo. El mandatario mendocino oficializó el último fin de semana listas comunes con La Libertad Avanza para competir en las elecciones municipales del 22 de febrero, un gesto político que el oficialismo valora en el marco de las negociaciones legislativas.
A varios metros de distancia, los alfiles en el Congreso también se muestran en control. Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anticipó a la prensa que desde el viernes funcionará una comisión técnica, encabezada por la abogada laboralista Josefina Tajes, que analizará con los bloques aliados las observaciones del sindicalismo y las entidades empresariales al proyecto diseñado por Federico Sturzenegger.
Según consignó Infobae, desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados, señalaron que Martín Menem intercala horas de descanso con actividades laborales. Algo similar hace su primo, el armador del interior “Lule” Menem, que también integra la reducida delegación que acciona en respaldo a las negociaciones con el objetivo de conquistar el primer triunfo legislativo de 2026.
Posibles cambios
En paralelo, la posibilidad de introducir cambios en el proyecto de Reforma Laboral sigue siendo un tema abierto dentro del círculo íntimo del Presidente. Un sector importante, encabezado por la ex ministra de Seguridad, considera viable revisar algunos puntos sensibles, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el capítulo tributario que genera inquietud entre los gobernadores. En contraposición, otras voces del oficialismo se resisten a reabrir el debate y sostienen que el articulado ya fue modificado en reiteradas oportunidades durante su elaboración y que el texto enviado al Congreso es el definitivo.
En este contexto, el ministro coordinador deberá ordenar las diferencias internas y alcanzar una posición común antes de que se oficialice la convocatoria a sesiones extraordinarias, prevista para el 2 de febrero. “La Reforma laboral es prioritaria. Es necesario lograr que la mesa funcione en armonía”, señalaron desde el espacio libertario.
Además, el Gobierno deberá resolver si incorpora nuevos proyectos al temario de extraordinarias, que por ahora incluye la Ley de Glaciares y quedará definido una vez que se publique el decreto que prorrogará la actividad del Congreso.
También está en discusión si la Reforma del Código Penal se debatirá durante el verano o si quedará para un tratamiento más profundo en el período ordinario, que comenzará el 1° de marzo con la tradicional apertura de la Asamblea Legislativa y el discurso del Presidente.
Reforma laboral: fechas clave
1- El viernes 16 de enero será la primera reunión de la mesa política alineada con el presidente Javier Milei para definir estrategias.
2- El Ejecutivo Nacional oficializaría la convocatoria a sesiones extraordinarias el 2 de febrero.
3- Si las negociaciones avanzan y los tiempos acompañan al oficialismo, el debate por la Reforma Laboral sería el 10 de febrero.