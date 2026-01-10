Desde la cárcel en Estados Unidos, Maduro envíó un mensaje a través de su hijo

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos tras su captura en una operación militar, sigue en el centro de una de las historias más impactantes de la política internacional de los últimos años. Este sábado, su hijo Nicolás Maduro Guerra -conocido como “Nicolasito”- publicó un mensaje asegurando que su padre está “bien” a pesar de estar preso y en pleno proceso judicial, dijo en un video difundido por dirigentes de su partido.