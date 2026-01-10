Desde la cárcel en Estados Unidos, Maduro envíó un mensaje a través de su hijo

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos tras su captura en una operación militar, sigue en el centro de una de las historias más impactantes de la política internacional de los últimos años. Este sábado, su hijo Nicolás Maduro Guerra -conocido como “Nicolasito”- publicó un mensaje asegurando que su padre está “bien” a pesar de estar preso y en pleno proceso judicial, dijo en un video difundido por dirigentes de su partido.
Según el relato de “Nicolasito”, los abogados del exmandatario habrían transmitido tranquilidad a la familia, y Maduro habría pedido a sus seguidores que no se entristezcan. “Nosotros estamos bien, somos unos luchadores”, afirmó el hijo, citando al mandatario capturado, y describió a su padre como un hombre que no pudieron vencer “por ninguna vía”.
Maduro fue arrestado en una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas a principios de enero, que culminó con su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, narco-terrorismo y delitos relacionados con tráfico de drogas, entre otros delitos graves.
Desde su llegada a Estados Unidos, el exmandatario ha sido recluido en un centro de detención federal en Brooklyn, donde permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial. Este caso tiene un fuerte impacto político y diplomático a nivel internacional, ya que representa la primera vez que un líder extranjero de tan alto perfil es traído ante la justicia estadounidense en un caso de esta magnitud.
La postura de Maduro
En su primera comparecencia en una corte federal en Manhattan, Maduro se declaró no culpable, defendió su inocencia y dijo que fue “capturado” fuera de Venezuela. El exmandatario también se refirió a sí mismo como “prisionero de guerra”, rechazando las acusaciones y declarando que sigue siendo el presidente legítimo de su país para sus seguidores.
La defensa legal de Maduro sostiene que su captura y traslado a EE. UU. violan la inmunidad que debería tener como jefe de estado, aunque el gobierno estadounidense y los fiscales federales rechazan esa posición, argumentando que las acusaciones constituyen delitos comunes que deben ser perseguidos.
Repercusiones políticas en Venezuela
La detención de Maduro y su procesamiento judicial desató fuertes reacciones en Venezuela y en el extranjero. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue declarada presidenta interina dentro del país, y desde Caracas se han denunciado la operación como una agresión externa que vulnera la soberanía nacional.
Por su parte, sectores del chavismo insisten en la inocencia de Maduro y en que su situación legal es parte de una campaña política contra su movimiento. Desde el entorno familiar, “Nicolasito” también reiteró que su padre “va a volver” a Venezuela, en un mensaje de resistencia ante la crisis que vive el país.