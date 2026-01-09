Escándalo en la AFA: quién es Odeoma, la empresa española que recaudó millones antes del caso TourProdEnter

Aunque radicada en España, la empresa no desarrolló actividades vinculadas a ese mercado. Por el contrario, los convenios le asignaban la representación de la AFA ante patrocinadores y empresas interesadas en explotar la marca del fútbol argentino. El mecanismo era claro: Odeoma cobraba el total de los contratos, retenía un 30% en concepto de comisión y transfería el 70% restante a la AFA. El porcentaje es idéntico al que más tarde percibiría TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.