Escándalo en la AFA: quién es Odeoma, la empresa española que recaudó millones antes del caso TourProdEnter

Antes de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) delegara la recaudación de sus ingresos internacionales en la firma estadounidense TourProdEnter LLC, la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino ya había utilizado un esquema similar a través de una empresa europea. Se trata de Odeoma Gestión SL, una sociedad con sede en España que actuó como agente comercial de la AFA y canalizó más de U$S 30 millones provenientes de contratos vinculados a la Selección argentina y a la Liga Profesional.
La información surge de una investigación publicada por La Nación, basada en balances societarios, registros oficiales españoles, actas del Comité Ejecutivo de la AFA y documentación bancaria. Según esa reconstrucción, Odeoma (junto con su marca comercial Gold Medal Sports) firmó al menos siete contratos con la entidad del fútbol argentino desde 2018, todos orientados a la intermediación comercial fuera del país.
Aunque radicada en España, la empresa no desarrolló actividades vinculadas a ese mercado. Por el contrario, los convenios le asignaban la representación de la AFA ante patrocinadores y empresas interesadas en explotar la marca del fútbol argentino. El mecanismo era claro: Odeoma cobraba el total de los contratos, retenía un 30% en concepto de comisión y transfería el 70% restante a la AFA. El porcentaje es idéntico al que más tarde percibiría TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
La utilización de intermediarios en el exterior no fue un hecho aislado. Según detalla La Nación, la AFA recurrió a este tipo de estructuras durante los años de cepo cambiario y fuerte brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas, contratando a Odeoma en España, a TourProdEnter en Estados Unidos y, en una etapa posterior, a Global FC LLC como empresa satélite.
El vínculo con Odeoma se profundizó a partir de uno de sus socios clave: Fabián Marcelo Ramón Saracco, un empresario argentino de 60 años, oriundo de Santiago del Estero. De acuerdo con la investigación, Saracco mantiene una relación estrecha con el entorno de Toviggino, tesorero de la AFA y dirigente con fuerte poder político en esa provincia. Su nombre aparece vinculado a viajes, reuniones y eventos empresariales relacionados con el fútbol argentino en el exterior.
Desde Madrid, Odeoma firmó contratos millonarios para desarrollar proyectos diversos: desde el Prode Online y la Virtual Liga Argentina en consolas de videojuegos, hasta estudios vinculados a la implementación del VAR y la gestión integral de un complejo deportivo de la AFA en Miami. Sólo entre 2021 y 2022, la empresa habría recibido al menos U$S 15 millones en concepto de honorarios y comisiones, según los datos recopilados en el informe.
La sede declarada de Odeoma funciona en el Paseo de la Castellana 40, una de las avenidas más emblemáticas de Madrid. Sin embargo, allí no opera una oficina tradicional: se trata de un espacio de coworking con decenas de pequeñas empresas que comparten despachos. Odeoma había sido creada originalmente en Cádiz, pero su crecimiento se aceleró a partir de 2018, coincidiendo con la firma de contratos con la AFA y el ingreso de nuevos administradores.
Entre ellos figura el español Melchor Israel Amoedo Merlín, ex promotor inmobiliario y rostro visible de la compañía, quien firmó la mayoría de los contratos junto a Tapia y Toviggino. El nombre Odeoma, de hecho, surge de invertir su apellido. En diálogo con La Nación, Amoedo Merlín se negó a brindar detalles sobre los convenios, amparándose en cláusulas de confidencialidad.
Además de Saracco, otro argentino aparece en la estructura: Enzo Fabián Trungellitti, vinculado a empresas adquiridas por Odeoma durante su expansión. Ambos registraron domicilios en Santiago del Estero, la provincia donde Toviggino consolidó su influencia dentro del fútbol argentino. Según la investigación, Saracco mantenía trato directo con Juan Pablo Beacon, dirigente cercano al tesorero de la AFA.
A medida que la empresa crecía, diversificó sus inversiones hacia rubros ajenos al fútbol: cafeterías, panaderías, sociedades financieras y emprendimientos inmobiliarios. También creó GMS Sports Services Ltd, una sociedad en Miami que firmó en 2021 un contrato con la AFA para desarrollar el proyecto del AFA International Center, aceptado por Tapia y Toviggino por un monto inicial de tres millones de dólares.
Ese complejo, cuya construcción fue anunciada oficialmente como una iniciativa público-privada, se presenta hoy como la plataforma de expansión global del fútbol argentino. Sin embargo, todo de acuerdo a la investigación, en las comunicaciones oficiales de la AFA el nombre de Odeoma (pieza central en el diseño del proyecto) prácticamente no aparece mencionado.