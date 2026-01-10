Algo estaba moviendo el eje de la Tierra y los humanos serían los responsables

Pero es solamente la corteza exterior de la Tierra que flota sobre sus partes internas viscosas (no la sustancia viscosa interna que genera el campo magnético) la que se desplaza, lo que lleva a que una parte diferente de la superficie de la Tierra se asiente sobre el norte magnético interior de nuestro planeta. Así pues, si bien el norte en sí no se movió realmente en el espacio, la superficie terrestre sí se desplazó sobre él. Esto se refiere a que el eje de rotación de la Tierra respecto a las estrellas sigue siendo casi el mismo, pero lo que se "deslizó" fue la cáscara (la corteza terrestre). Este fenómeno se denomina desplazamiento polar verdadero.