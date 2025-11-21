Noche polar en Alaska: el sol no volverá a salir hasta 2026 y esta es la razón científica

La noche polar se produce por la inclinación de aproximadamente 23,5° del eje terrestre con respecto al plano de su órbita. Durante el invierno boreal, el Polo Norte se orienta en dirección opuesta al Sol, lo que impide que sus rayos alcancen de forma directa a las zonas cercanas. En ciudades como Utqiagvik, situada cerca de los 71° de latitud norte, el astro no logra superar el horizonte durante varias semanas.