El polo magnético de la Tierra volvió a desplazarse: ¿qué significa y cómo afecta a nuestra vida diaria?

El polo norte magnético es uno de los puntos más intrigantes del planeta y, al mismo tiempo, uno de los más malinterpretados. A diferencia del polo norte geográfico —el punto fijo donde converge el eje de rotación de la Tierra—, el polo norte magnético es el lugar hacia el que apuntan las brújulas. No está anclado a una coordenada estable: se desplaza de manera constante como resultado de los movimientos del hierro líquido en el núcleo externo del planeta, que generan el campo magnético terrestre.