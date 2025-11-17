El bolso geopolítico de Grossi

Con la anexión de Londres al consenso del bolso de Grossi se registró el apoyo del astuto Premier Mohamed Bin Salman, Príncipe Heredero de Arabia Saudita. Seguido por una caravana de apoyos de emires subyugados por los Acuerdos de Abraham, que les interesa incluso el recientemente despertado presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, el sunnita con iniciativa que hizo una pausa almuerzo en la yihad personal para desalojar en diez días a la violentamente pudorosa dinastía alauita de los Al-Assad, extinto padre Hafez e hijo Bashar, que administraron Siria durante medio siglo hasta que mostraron síntomas explícitos de debilidad.