El Banco Central adquirió más de U$S200 millones durante la semana

La entidad que preside Bausili compró U$S43 millones en la rueda de este viernes. ¿Cuál fue el impacto del pago de deuda externa?

Hace 1 Hs

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) registraron este viernes una caída diaria cercana a los U$S400 millones tras el pago de deuda externa. Sin embargo, la autoridad monetaria logró este viernes adquirir U$S43 millones y cerró la semana con compras acumuladas por U$S218 millones.

Dólar hoy: el oficial cerró en $1.490 y el "blue" registró su mayor caída semanal en dos meses

De acuerdo con los datos oficiales, la posición en moneda extranjera del BCRA finalizó la última jornada hábil en U$S44.396 millones, lo que representa una contracción de U$S385 millones en comparación con el cierre del jueves. La disminución se explicó principalmente por los compromisos financieros afrontados por el Tesoro Nacional.

Fuentes del Ministerio de Economía habían anticipado a Infobae que el pago a los bonistas se realizaría con dólares propios y mediante la compra de divisas al Banco Central. Antes de la cancelación de la deuda, las colocaciones del Tesoro en el BCRA ascendían a U$S2.300 millones. El monto restante correspondió al préstamo Repo con entidades financieras internacionales, previamente informado por la autoridad monetaria, consignó Infobae. 

Debut con alza del dólar, Riesgo País en baja y más reservas

En ese marco, el Banco Central, presidido por Santiago Bausili, accedió a un crédito por U$S3.000 millones otorgado por un consorcio de seis bancos del exterior, con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que el país podía alcanzar hasta U$S 7.000 millones mediante este tipo de financiamiento, aunque finalmente, tras recibir propuestas por U$S4.400 millones, se optó por tomar el monto mencionado.

Temas Luis CaputoSantiago Bausili
Dólares cara chica: cómo hacer para cambiarlos

Cuánto deberá pagarle la Argentina al FMI en intereses durante los próximos cinco años

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Cuánto deberá pagarle la Argentina al FMI en intereses durante los próximos cinco años

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

