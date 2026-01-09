El Banco Central adquirió más de U$S200 millones durante la semana

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) registraron este viernes una caída diaria cercana a los U$S400 millones tras el pago de deuda externa. Sin embargo, la autoridad monetaria logró este viernes adquirir U$S43 millones y cerró la semana con compras acumuladas por U$S218 millones.
De acuerdo con los datos oficiales, la posición en moneda extranjera del BCRA finalizó la última jornada hábil en U$S44.396 millones, lo que representa una contracción de U$S385 millones en comparación con el cierre del jueves. La disminución se explicó principalmente por los compromisos financieros afrontados por el Tesoro Nacional.
Fuentes del Ministerio de Economía habían anticipado a Infobae que el pago a los bonistas se realizaría con dólares propios y mediante la compra de divisas al Banco Central. Antes de la cancelación de la deuda, las colocaciones del Tesoro en el BCRA ascendían a U$S2.300 millones. El monto restante correspondió al préstamo Repo con entidades financieras internacionales, previamente informado por la autoridad monetaria, consignó Infobae.
En ese marco, el Banco Central, presidido por Santiago Bausili, accedió a un crédito por U$S3.000 millones otorgado por un consorcio de seis bancos del exterior, con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que el país podía alcanzar hasta U$S 7.000 millones mediante este tipo de financiamiento, aunque finalmente, tras recibir propuestas por U$S4.400 millones, se optó por tomar el monto mencionado.