El Banco Central adquirió más de U$S200 millones durante la semana

En ese marco, el Banco Central, presidido por Santiago Bausili, accedió a un crédito por U$S3.000 millones otorgado por un consorcio de seis bancos del exterior, con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que el país podía alcanzar hasta U$S 7.000 millones mediante este tipo de financiamiento, aunque finalmente, tras recibir propuestas por U$S4.400 millones, se optó por tomar el monto mencionado.