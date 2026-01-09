Dólar hoy: el oficial cerró en $1.490 y el "blue" registró su mayor caída semanal en dos meses

En una semana marcada por el regreso de las compras de reservas del Banco Central y el pago de deuda a los bonistas por unos U$S4.300 millones, el dólar operó relativamente estable en el mercado cambiario. En el segmento oficial, la divisa avanzó cinco unidades este viernes, y cerró en $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). No obstante, en el balance semanal cayó $5.