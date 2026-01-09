Dólar hoy: el oficial cerró en $1.490 y el "blue" registró su mayor caída semanal en dos meses

En una semana marcada por el regreso de las compras de reservas del Banco Central y el pago de deuda a los bonistas por unos U$S4.300 millones, el dólar operó relativamente estable en el mercado cambiario. En el segmento oficial, la divisa avanzó cinco unidades este viernes, y cerró en $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). No obstante, en el balance semanal cayó $5.
De acuerdo a la información oficial, el BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.483,19 para la venta y $1.439,77 para la compra. En el segmento mayorista, el dólar terminó la jornada con una suba marginal de un peso y cerró a $1.465.
En cuanto al esquema cambiario vigente, el régimen de bandas estableció para la fecha un límite superior de $1.537,58. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $72,58 por debajo de ese techo de libre flotación.
Por su parte, el dólar "blue" mostró un comportamiento más volátil. Luego de tocar un piso en los $1.485, recortó la baja del día a $5 o 0,3%, y cerró en $1.505 para la venta. En el acumulado semanal, el dólar informal descontó $35, lo que representa una caída del 2,3%.