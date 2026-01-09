Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

El Banco Central (BCRA) compró ayer U$S 62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en Mercado Abierto Electrónico. De esta forma, encadenó su cuarto día consecutivo de adquisiciones netas, llevando el saldo a U$S 175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero. En paralelo, las reservas brutas aumentaron en U$S 541 millones hasta U$S 44.780 millones, aunque solo U$S 38 millones se explican por efectos de valuación, según el reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Por ende, queda un residuo de U$S 503 millones sin explicar que será clave monitorear a la luz del impacto que tendrán los pagos de bonos en moneda dura previstos para hoy.
Con el registro provisorio de ayer, las reservas internacionales brutas alcanzaron ayer el nivel más alto desde septiembre de 2021 y el mayor monto registrado bajo la gestión del presidente Javier Milei. Desde que el BCRA anunció la “fase 4” del programa monetario tiene permitido adquirir un 5% del volumen diario total operado en el mercado de cambios. En lo que va del año, el viernes 2 fue el único día que cerró su balance sin obtener reservas.
“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que había anunciado el titular del organismo, Santiago Bausili, junto al director Federico Furiase.
El anuncio de la nueva fase del programa monetario también se enmarcó en la actualización del esquema de flotación del dólar. A partir de este año, tanto el piso como el techo cambiario se actualizan en base al último dato de inflación que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
“El BCRA continúa llevando adelante el programa de compra de divisas, y ante ello es que viene participando en las primeras ruedas del año en promedio con cerca del 5% del volumen, en línea con lo anticipado de acompañar la demanda de dinero”, señala el economista Gustavo Ber. “Ello no está modificando la calma en el dólar mayorista, ahora un poco más cerca de los $ 1.460, mientras los operadores buscan dilucidar últimos movimientos cambiarios del Tesoro para evaluar su rol en el actual contexto”, completó el analista.
Expectativas del mercado
En tanto, el Gobierno abonará hoy los vencimientos de deuda externa por más de U$S 4.200 millones. En el esquema diseñado por el Ministerio de Economía se prevé que el Tesoro utilizará U$S 2.300 de sus depósitos en dólares y le comprará el monto restante al Banco Central. El organismo monetario obtuvo una línea de crédito (REPO) por U$S 3.000 millones con un consorcio de seis bancos internacionales, a un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado previamente que la Argentina contaba con la posibilidad de acceder hasta U$S 7.000 millones a través de esta opción.
Un préstamo REPO, o acuerdo de recompra, consiste en que Argentina entrega a los bancos determinados bonos como garantía a cambio del dinero recibido, con el compromiso de volver a adquirir esos títulos a un valor previamente acordado, explicó Infobae.com. En esta ocasión, el Banco Central empleó los Bonares 2035 y 2038, ambos con legislación argentina, como respaldo para asegurar el financiamiento.
En el mercado se mantiene la expectativa respecto de la operación de pago de los vencimientos de la deuda, pese a que hay certezas de que el Gobierno no tendrá inconvenientes para cubrirlos. En ese sentido, el S&P Merval en dólares subió más de 2% y los ADR escalaron hasta 6,2%.
Los operadores aguardarán que el pago se efectivice para recalcular correctamente el desempeño de los bonos y evaluar la evolución real de las cotizaciones. Así, el Riesgo País, elaborado por la banca internacional JP Morgan, puede registrar una caída hacia el cierre de la semana una vez que se contabilicen correctamente esas operaciones financieras. Ayer, ese indicador se ubicó en los 579 puntos básicos.