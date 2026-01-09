Las reservas se ubican en el nivel más alto en tres años

Expectativas del mercado

En tanto, el Gobierno abonará hoy los vencimientos de deuda externa por más de U$S 4.200 millones. En el esquema diseñado por el Ministerio de Economía se prevé que el Tesoro utilizará U$S 2.300 de sus depósitos en dólares y le comprará el monto restante al Banco Central. El organismo monetario obtuvo una línea de crédito (REPO) por U$S 3.000 millones con un consorcio de seis bancos internacionales, a un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado previamente que la Argentina contaba con la posibilidad de acceder hasta U$S 7.000 millones a través de esta opción.